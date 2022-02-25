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Son Dakika: Brezilya'da Bahia takım otobüsüne bombalı saldırı! Hugo Rodallega da otobüsteydi

25.02.2022 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Brezilya'da takım otobüsüne bombalı saldırı düzenlendi. Nordeste Kupası'nda Serie B ekipleri Bahia ile Sampaio Correa arasında oynanacak karşılaşma öncesinde yaşanan korkunç olayda bazı futbolcular yaralandı. Futbol camiası yaşanan bombalı saldırı haberiyle şoke uğrarken, otobüste Süper Lig'in eski golcüsü Hugo Rodallega'nın da olduğu öğrenildi. İşte korkutan saldırının detayları!

Son Dakika: Brezilya'da Bahia takım otobüsüne bombalı saldırı! Hugo Rodallega da otobüsteydi

Son dakika haberine göre Brezilya Serie B takımlarından Bahia ile Sampaio Correa arasında oynanacak Nordeste Kupası maçı öncesinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. Karşılaşma öncesinde Bahia'nın takım otobüsüne bombalı saldırı düzenlendi.

Mücadelenin oynanacağı Fonte Nova Arena'ya gelen Bahia takımını taşıyan otobüse, stada yaklaştığı esnada patlayıcı maddeyle saldırı düzenlendiği belirtildi. Otobüsün camlarında kırıklar meydana gelirken şoka uğrayan futbolcular büyük korku yaşadı.

Kulüpten yapılan açıklamada, takım otobüsünde bomba atıldığı ve yaşanan patlama neticesinde futbolcuların yaralandığı duyuruldu. 33 yaşındaki kaleci Danilo Fernandes'in yüzüne şarapnel isabet ettiği belirtilirken, başarılı file bekçisinin gözüne yakın bir bölgede kesikler meydana geldiği kaydedildi.

Danilo Fernandes'in yanı sıra sol bek Matheus'un da kollarındaki kesikler sebebiyle tedavi altına alındığı bildirildi.

"ORADA ÖLEBİLİRDİK"

Bahia Teknik Direktörü Guto Fereira yaşanan korku dolu anları anlattı. Fereira, "Şarapneller iki futbolcumuzu etkiledi. Orada ölebilirdik. Danilo görme yetisini kaybetmek üzereydi. Şimdi hastanede ve tedavi oluyor. Bu aptalca bir şey. İnsanlar bu tür eylemlerin daha iyi performans sergilemeleri için futbolcuları korkuttuğunu düşünüyor. Neden böyle düşnüüyorlar, neden böyle davranıyorlar? Sorunlar bu şekilde çözülemez. Takım, Bahia'nın renklerine saygınlık ve profesyonellik adına maça çıkacak." dedi.

RODALLEGA DA OTOBÜSTEYDİ, MAÇA ÇIKIP GOL ATTI

Yaşananların ardından maçtan çekilmeyerek sahaya çıkan Bahia, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılarak bir üst tura yükseldi. Bahia'ya galibiyeti getiren golleri Danielzinho ve Hugo Rodallega kaydetti.

Süper Lig'de 7 sezon geçiren ve Akhisarspor, Trabzonspor, Denizlispor formaları giyen 36 yaşındaki Kolombiyalı golcü Rodallega, 2021'de Bahia'ya imza atmıştı.

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