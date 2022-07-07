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Son dakika: Bruno Fernandes'ten beklenmedik paylaşım! "Merhaba Arda Güler..."

07.07.2022 16:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... Fenerbahçe altyapısından yetişerek, çıktığı mücadelelerde gösterdiği dikkat çeken performansıyla birçok dev kulübün dikkatini çekmeyi başaran 17 yaşındaki genç oyuncu Arda Güler, Jorge Jesus'un da dikkatini çekmiş durumda. Süper Lig'de çıktığı 12 maçta 3 gol 3 asist kaydeden genç yıldız için Manchester United'ın yıldız ismi Bruno Fernandes'ten bir paylaşım geldi. İşte detaylar...

Son dakika: Bruno Fernandes'ten beklenmedik paylaşım! "Merhaba Arda Güler..."
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 17 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'nin büyük umutlar vaadeden genç yıldızı Arda Güler'in namı yalnızca Türkiye'ye değil, tüm dünyaya yayılmış durumda. Sarı-Lacivertli ekibin altyapısından yetişen ve Süper Lig'de şu ana kadar çıktığı 12 mücadelede 3 gol 3 de asist kaydetme başarısı gösteren 17'lik genç yıldız birçok Avrupa devinin de radarına girmiş durumda...

YILDIZ İSİMDEN MESAJ!

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Performansıyla yeni hocası Jorge Jesus'un da şimdiden dikkatini çeken genç yıldız için 2020 yılında Sporting'den Manchester United'a 63 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Jorge Jesus'un eski öğrenicisi Bruno Fernandes'ten mesaj var.

"MERHABA ARDA GÜLER"

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27 yaşındaki Portekizli yıldız yaptığı paylaşımda Arda Güler'e mesaj gönderirken, "Merhaba Arda Güler... Yeni sezon öncesi senin için en iyisini diliyorum. Umarım Portekizli antrenörlerle iyi vakit geçirirsin. Birçok maç ve kupa kazanırsın." ifadelerini kullandı.

"BERABER OYNARLAR"

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Bruno Fernandes'in sosyal medyadan yaptığı bu paylaşıma Fenerbahçeli taraftarlar oldukça ilgi gösterirken, bazı taraftalar "İki seneye beraber oynarlar" yorumunda bulundu.


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