Son dakika: Bruno Fernandes'ten beklenmedik paylaşım! "Merhaba Arda Güler..."

Fenerbahçe'nin büyük umutlar vaadeden genç yıldızı Arda Güler'in namı yalnızca Türkiye'ye değil, tüm dünyaya yayılmış durumda. Sarı-Lacivertli ekibin altyapısından yetişen ve Süper Lig'de şu ana kadar çıktığı 12 mücadelede 3 gol 3 de asist kaydetme başarısı gösteren 17'lik genç yıldız birçok Avrupa devinin de radarına girmiş durumda...

YILDIZ İSİMDEN MESAJ!

Performansıyla yeni hocası Jorge Jesus'un da şimdiden dikkatini çeken genç yıldız için 2020 yılında Sporting'den Manchester United'a 63 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Jorge Jesus'un eski öğrenicisi Bruno Fernandes'ten mesaj var.

"MERHABA ARDA GÜLER"

27 yaşındaki Portekizli yıldız yaptığı paylaşımda Arda Güler'e mesaj gönderirken, "Merhaba Arda Güler... Yeni sezon öncesi senin için en iyisini diliyorum. Umarım Portekizli antrenörlerle iyi vakit geçirirsin. Birçok maç ve kupa kazanırsın." ifadelerini kullandı.

"BERABER OYNARLAR"

Bruno Fernandes'in sosyal medyadan yaptığı bu paylaşıma Fenerbahçeli taraftarlar oldukça ilgi gösterirken, bazı taraftalar "İki seneye beraber oynarlar" yorumunda bulundu.



