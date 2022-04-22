Son dakika: Bu detayı hiç kimse fark etmedi! Yine Fenerbahçe ve yine Rize deplasmanı...

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'yi konuk etti.
Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Fenerbahçe'nin 6-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Sarı - lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Diego Rossi, Serdar Dursun (3), Enner Valencia ve Nazım Sangare kaydetti.
Fenerbahçe'de Serdar Dursun'un hat-trick yapması ve sarı - lacivertlilerin Rize deplasmanında 5'ten fazla gol atması detayları ortaya çıkardı.
MYNET - DETAY HABER
Fenerbahçe, Rizespor'a en son 5+ gol attığında sene 2015'ti ve sarı - lacivertli takımın teknik direktörü yine İsmail Kartal'dı.
O maçta da beyaz forma giyen Fenerbahçe'de Moussa Sow, hat-trick yaparak yıldızlaşmış ve sarı - lacivertli ekip sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.
Bu kez 2022 yılında aynı senaryo gerçekleşti. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, beyaz formasıyla çıktığı maçtan 6-0'lık galibiyetle ayrılırken, Serdar Dursun hat-trick yaparak maça damgasını vurdu.
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