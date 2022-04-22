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Son dakika: Bu detayı hiç kimse fark etmedi! Yine Fenerbahçe ve yine Rize deplasmanı...

22.04.2022 22:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği maç, müthiş bir heyecan fırtınasına sahne oldu. Rizespor küme düşme potasından uzaklaşmayı hedeflerken, Fenerbahçe son haftalardaki çıkışını sürdürmek için sahaya çıktı. Henüz 35. saniyede kırmızı kartın çıktığı karşılaşmada kazanan taraf Fenerbahçe oldu.

Son dakika: Bu detayı hiç kimse fark etmedi! Yine Fenerbahçe ve yine Rize deplasmanı...
Serdar Dursun

Serdar Dursun

TR Türkiye
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'yi konuk etti.

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Fenerbahçe'nin 6-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Sarı - lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Diego Rossi, Serdar Dursun (3), Enner Valencia ve Nazım Sangare kaydetti.

Fenerbahçe'de Serdar Dursun'un hat-trick yapması ve sarı - lacivertlilerin Rize deplasmanında 5'ten fazla gol atması detayları ortaya çıkardı.

MYNET - DETAY HABER

2015 AKILLARA GELDİ

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Fenerbahçe, Rizespor'a en son 5+ gol attığında sene 2015'ti ve sarı - lacivertli takımın teknik direktörü yine İsmail Kartal'dı.

MOUSSA SOW HAT-TRICK YAPMIŞTI

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O maçta da beyaz forma giyen Fenerbahçe'de Moussa Sow, hat-trick yaparak yıldızlaşmış ve sarı - lacivertli ekip sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.

İSMAİL KARTAL, BEYAZ FORMA VE SERDAR DURSUN

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Bu kez 2022 yılında aynı senaryo gerçekleşti. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, beyaz formasıyla çıktığı maçtan 6-0'lık galibiyetle ayrılırken, Serdar Dursun hat-trick yaparak maça damgasını vurdu.

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Anahtar Kelimeler:
İsmail Kartal Fenerbahçe Futbol Kulübü Çaykur Rizespor Serdar Dursun
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