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SON DAKİKA: Bu kez elden kaçıyor, Fransız taraftarlardan 'bonservisini alın' baskısı! Galatasaraylılar isyanda...

30.10.2022 19:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika.. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nantes'e kiralık olarak gönderilen Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed performansıyla büyülemeye devam ediyor. Ligin 13. haftasında Clermont ile karşılaşan Nantes 54. dakikada geriye düşse de, Mostafa Mohamed karşılaşmanın 74. dakikasında attığı şık golle takımına beraberliği getirdi. Nantes yetkililerinin devre arasında Galatasaray ile masaya oturması bekleniyor. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Bu kez elden kaçıyor, Fransız taraftarlardan 'bonservisini alın' baskısı! Galatasaraylılar isyanda...
Mostafa Mohamed

Mostafa Mohamed

MSR Mısır
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Nantes
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Fransa Ligue 1'de heyecan 13. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 13. hafta karşılaşmasında Nantes sahasında Clermont ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmana 1-1 eşitlikle sona ererken, puanlar da paylaşılmış oldu.

Konuk ekip mücadelenin 54. dakikasında Neto'nun golüyle öne geçerken, Nantes'in bu gole yanıtı 73. dakikada geldi.

BERABERLİK GOLÜ MOHAMED'DEN!

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Dakikalar 73'ü gösterirken, Sarı-Kırmızılılar'ın kiralık olarak Fransız ekibi Nantes'e kiraladığı Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed sahneye çıktı. Golcü oyuncu takımına beraberliği getiren golü atarark 1 puanı Nantes'in hanesine yazdırdı.

DEVRE ARASINDA GİDEBİLİR!

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Daha önce de kendisi için transfer haberleri çıkan Mohamed, bu golün ardından Fransa'da yeniden gündem oldu. Takımına beraberliği getiren golü kaydeden Mısırlı golcü için Nantes taraftarı yönetime 'bonservisi alınsın' baskısı yaparken, Nantes yetkililerin devre arasında harekete geçmesi bekleniyor.


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