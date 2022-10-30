SON DAKİKA: Bu kez elden kaçıyor, Fransız taraftarlardan 'bonservisini alın' baskısı! Galatasaraylılar isyanda...

Fransa Ligue 1'de heyecan 13. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 13. hafta karşılaşmasında Nantes sahasında Clermont ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmana 1-1 eşitlikle sona ererken, puanlar da paylaşılmış oldu.

Konuk ekip mücadelenin 54. dakikasında Neto'nun golüyle öne geçerken, Nantes'in bu gole yanıtı 73. dakikada geldi.

BERABERLİK GOLÜ MOHAMED'DEN!

Dakikalar 73'ü gösterirken, Sarı-Kırmızılılar'ın kiralık olarak Fransız ekibi Nantes'e kiraladığı Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed sahneye çıktı. Golcü oyuncu takımına beraberliği getiren golü atarark 1 puanı Nantes'in hanesine yazdırdı.

DEVRE ARASINDA GİDEBİLİR!

Daha önce de kendisi için transfer haberleri çıkan Mohamed, bu golün ardından Fransa'da yeniden gündem oldu. Takımına beraberliği getiren golü kaydeden Mısırlı golcü için Nantes taraftarı yönetime 'bonservisi alınsın' baskısı yaparken, Nantes yetkililerin devre arasında harekete geçmesi bekleniyor.



