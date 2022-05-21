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Son dakika: Bu kez Türkiye'de görüldü! Beşiktaş-Konyaspor maçında ilginç an...

21.05.2022 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: U19 Gelişim Ligi'nin 35. haftasında Beşiktaş ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Bu maçta sahalarda ender gelişen bir olay yaşandı. Genelde internet aleminde izlenen ve yurt dışında yaşanan bu olayın bir benzeri bu kez Türkiye'de yaşandı. Maçın uzatma anlarında siyah-beyazlı oyuncular, Konyaspor'un gol atmasına izin verdi. İşte o anlar...

Son dakika haberleri... Beşiktaş, U19 Gelişim Ligi'nde uzun süre hafızlardan çıkmayacak bir olaya imza attı. Konyaspor ile karşılaşan siyah-beyazlılar maçın uzatma anlarında sosyal medyada çok konuşulan bir gol attı...

HAKEM ATIŞI SIRASINDA ARAYA GİRDİ VE GOLÜNÜ ATTI

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Maçın son bölümüne 2-1 üstün giren Beşiktaş, oyunun hakimiyetini elinde bulunduruyordu. 90'ıncı dakikada Konyasporlu bir futbolcu yerde kalınca oyunu durdurdu. Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından oyun yeniden başladı. Hakem Batuhan Bayar, topu Konyasporlu oyunculara bıraktı. Beşiktaş'ın santraforu Koray Yağcı araya girdi. Genç golcü, rakibinden sıyrıldıktan sonra topu ağlara gönderdi.

BEŞİKTAŞ KALEYİ AÇTI SKOR 3-2 OLDU

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Konyasporlu teknik heyetin itirazlarına rağmen maçın hakemi golü geçerli saydı. Beşiktaş U19 Teknik Direktörü Serdar Topraktepe, siyah beyazlı futbolculara kaleyi açmalarını ve gol yemelerini söyledi. Konyasporlu oyuncuların santra vuruşundan sonra Beşiktaş'tan hiçbir oyuncu topa dokunmadı. Yeşil-beyazlılar skoru 3-2'ye getirdi. Kalan sürede başka gol sesi çıkmayınca Beşiktaş sahadan 3 puanla ayrıldı.

(Görüntüler Beşiktaş'ın YouTube kanalından alınmıştır.)


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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Konyaspor
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