Son dakika: Bu kez Türkiye'de görüldü! Beşiktaş-Konyaspor maçında ilginç an...

Son dakika haberleri... Beşiktaş, U19 Gelişim Ligi'nde uzun süre hafızlardan çıkmayacak bir olaya imza attı. Konyaspor ile karşılaşan siyah-beyazlılar maçın uzatma anlarında sosyal medyada çok konuşulan bir gol attı...

HAKEM ATIŞI SIRASINDA ARAYA GİRDİ VE GOLÜNÜ ATTI

Maçın son bölümüne 2-1 üstün giren Beşiktaş, oyunun hakimiyetini elinde bulunduruyordu. 90'ıncı dakikada Konyasporlu bir futbolcu yerde kalınca oyunu durdurdu. Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından oyun yeniden başladı. Hakem Batuhan Bayar, topu Konyasporlu oyunculara bıraktı. Beşiktaş'ın santraforu Koray Yağcı araya girdi. Genç golcü, rakibinden sıyrıldıktan sonra topu ağlara gönderdi.

BEŞİKTAŞ KALEYİ AÇTI SKOR 3-2 OLDU

Konyasporlu teknik heyetin itirazlarına rağmen maçın hakemi golü geçerli saydı. Beşiktaş U19 Teknik Direktörü Serdar Topraktepe, siyah beyazlı futbolculara kaleyi açmalarını ve gol yemelerini söyledi. Konyasporlu oyuncuların santra vuruşundan sonra Beşiktaş'tan hiçbir oyuncu topa dokunmadı. Yeşil-beyazlılar skoru 3-2'ye getirdi. Kalan sürede başka gol sesi çıkmayınca Beşiktaş sahadan 3 puanla ayrıldı.

(Görüntüler Beşiktaş'ın YouTube kanalından alınmıştır.)



