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Son dakika: Bu sefer gidiyor mu? Ghezzal'a şok etkisi yaratan teklif! Galatasaray istemişti...

17.07.2022 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Geçtiğimiz sezonun başında Beşiktaş ile Galatasaray'ı kıyasıya bir transfer yarışına sokan Ghezzal'a talip var. Sarı-kırmızılıların, Ghezzal'ın menajeriyle anlaşma sağlamasından sonra gözler Ghezzal'a çevrilmiş fakat; yıldız oyuncu kararını Beşiktaş'tan yana kullanmış ve Galatasaray'ın teklifini reddetmişti. Datça'da yazlık alarak Beşiktaş'ta uzun yıllar kalmayı kafasına koyan Ghezzal'a gelen 7 milyon euro'luk inanılmaz teklif Beşiktaş yönetiminde şok etkisi yarattı.

Son dakika: Bu sefer gidiyor mu? Ghezzal'a şok etkisi yaratan teklif! Galatasaray istemişti...
Rachid Ghezzal

Rachid Ghezzal

CEZ Cezayir
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Son dakika haberleri... Beşiktaş'ta Ghezzal'ın talipleri bir türlü bitmiyor! Geçtiğimiz sezonun başında Galatasaray'ın elinden alarak müthiş bir işe imza atan siyah-beyazlılar, önümüzdeki sezon Ghezzal'dan çok şeyler bekliyor. Beşiktaş'ta yeni sezonda saha içinde lider olması beklenen Rachid Ghezzal ile ilgili bir transfer gerçeği ortaya çıktı. Cezayirli futbolcuya Arabistan'dan teklif geldi. Ghezzal, geleceğiyle ilgili kararını verdi.

GALATASARAY'I REDDETTİ!

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Geçtiğimiz sezonun başında menajerinin Galatasaray ile anlaşmasına rağmen Beşiktaş'ı tercih eden Ghezzal, siyah-beyazlı takıma adeta gönül vermiş durumda. Kariyerini Beşiktaş'ta noktalamak isteyen yıldız oyuncuya bir teklif daha yapıldı.

7 MİLYON EURO'LUK TEKLİF GELDİ

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İstikrarını koruyan Rachid Ghezzal'a Arap Yarımadası'ndan 7 milyon Euro'luk bir teklif geldi. Futbolcu ise Beşiktaş ve Türkiye'de kalmaya karar verdi. Dolayısıyla bu teklif reddedildi. Yıldız kanat oyuncusu, "Türkiye'yi ve Beşiktaş'ı çok seviyorum" derken, kariyer planlamasının dışında yatırımlarını da burada yapıyor. Ghezzal'ın Datça'da yazlık almayı planladığı da gelen bilgiler arasında.

ŞAMPİYONLUĞUN EN ÖNEMLİ MİMARI GHEZZAL

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2020-21 sezonunda kiralık olarak Beşiktaş'a katılan Ghezzal, tek sezonluk performansında şampiyonluğun mimarlarından biri oldu. Sonrasında futbolcunun bonservisi için siyah-beyazlılar yoğun uğraş verdi. Beşiktaş daha sonra 3 milyon Euro karşılığında futbolcuyu Leicester City'den aldı.


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