Son dakika: "Bu sezon kimse beklemesin!" Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe ve Jorge Jesus yorumu!

Son dakika haberleri: UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Slovacko'yu 3-0 mağlup ederek büyük bir avantajı cebine koyan Fenerbahçe'de Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında oynanacak olan Ümraniyespor karşılaşması bekleniyor. Sarı - lacivertlilerde Slovacko karşısında oynanan oyun camiayı umutlandırırken, yeni transferlerin performansı dikkat çekmişti.

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ve sarı - lacivertlilerin oyun sistemi hakkında TV 8,5'ta açıklamalarda bulundu.

İŞTE RIDVAN DİLMEN'İN SÖZLERİ;

"ÇOK FARKLI BİR TEKNİK DİREKTÖR"

"Çok farklı bir teknik direktör geldi Türkiye'ye. Fenerbahçe top ayağına geldiğinde 3'lü savunma oynuyor. Top rakibe geçince 4'lü savunmaya geçiyor. Çok farklı bir taktik anlayışı var. Bazı taktikler oyuncuyu öne çıkarırken, bazı taktikler de oyuncuyu o takımın üyesi olmaktan uzaklaştırır."

"BU SEZON KİMSE BEKLEMESİN"

"Fenerbahçe için sabır lazım. Takımın değişilmezi Altay mı dersin? Hayır. Bu takımın değişilmezi Arao olacak. Orta sahada Arao'yu oynatacak. Zorunluluk dışında Crespo'yu kimse beklemesin. Jorge Jesus, Slovacko maçına istemediği bir 11'le çıktı ama iyi oldu. Oyuncular şu anda sınavdan geçiyor. Sabır lazım. Futbolda taktik önemlidir ama her şey değildir."

"BİR TEK O GİTMESİN' DERDİ"

"Kim'in satılması mecburiyetti. Oyuncu bir basamak olarak gördü Napoli'yi. Çok değerli bir oyuncuydu. Jesus, "Kim giderse gitsin ama o gitmesin" derdi. Ama şartlar öyle gerekti."

"JOKER OLMAK İSTEMİYOR ARTIK"

"Serdar Dursun gitmek istiyor olabilir. Jesus da göndermek istiyordur belki ama joker olmak istemiyor artık. Fenerbahçe çok farklı bir karaktere dönüşüyor. Jesus, çok farklı bir lige geldi. Ligimiz biraz daha Portekiz Ligi'ne kayabilir."



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