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Son dakika: Bu transfer tarihe geçecek! Çağlar Söyüncü en pahalı futbolcu oluyor...

28.03.2022 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri... Milli Takım'ın değişilmez isimlerinden Çağlar Söyüncü, dünya devine transfer oluyor. Manchester United'ın savunma oyuncusu arayışları Çağlar ile sonuç bulmak üzere. Bu sezon çok fazla gol yiyen İngiliz devi, savunmayı toparlayıp takıma güven sağlayacak bir oyuncu arıyordu. Scoutların olumlu rapor verdiği Çağlar Söyüncü için 45 milyon euro gibi bir bedel verilecek. Bu transfer onaylanırsa Çağlar tarihin en pahalı Türk futbolcusu olacak. İşte detaylar...

Son dakika: Bu transfer tarihe geçecek! Çağlar Söyüncü en pahalı futbolcu oluyor...
Çağlar Söyüncü

Çağlar Söyüncü

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Leicester City
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Son dakika haberleri... Tarihe geçecek bir transfer gerçekleşiyor. Manchester United, Milli Takım'ın bel kemiği olan Çağlar Söyüncü'yü renklerine bağlıyor. İngiliz basınında çıkan habere göre, Manchester United, Çağlar Söyüncü'yü rekor bedelle transfer etmek üzere. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA: TARİHE GEÇECEK TRANSFER

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Leicester City'de forma giyen Çağlar Söyüncü, gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesi etkilemeyi başardı. Leicester City'de taraftarların sevgilisi halina gelen Çağlar'ın sözleşmesi önümüzdeki sezon bitiyor. Sözleşme yenileme görüşmelerine sıcak bakmayan ve daha büyük bir kulübe gitmek isteyen yıldız oyuncu, adım adım Manchester United'a gidiyor... Bu transferin gerçekleşmesi halinde tarihin en pahalı Türk oyuncusu ünvanı da Çağlar'ın eline geçecek.

45 MİLYON EURO

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İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Manchester United, Çağlar Söyüncü için 45 milyon euro'yu ödemeye hazır olduğu bilgisi verildi. Büyük paralar harcamaya çekinmemesi ile bilinen Manchester United, bu transferi gerçekleştirmek için elinden geleni yapacak. İngilizler bu transferin artık bittiğini aktarırken, önümüzdeki günlerde Leicester City'nin tarihe geçecek bu transferi duyuracağını bildirdi. Bu transferden önceki rekor ise 34 milyon euro ile Arda Turan'a aitti.


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