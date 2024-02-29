SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig
  4. SON DAKİKA: Bugün açıklanması beklenen yayın ihalesi tarafların anlaşamaması nedeniyle iptal edildi! TFF resmen açıkladı

SON DAKİKA: Bugün açıklanması beklenen yayın ihalesi tarafların anlaşamaması nedeniyle iptal edildi! TFF resmen açıkladı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
29.02.2024 17:05
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Süper Lig'de yeni dönemde yayıncı kuruluşun kim olacağı belirsizliğini korurken çok sürpriz bir gelişme yaşandı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Türkiye Futbol Federasyonu, gelecek 3 sezonu kapsayan Süper Lig ve 1. Lig yayın hakları ihalesinin iptal edildiği açıklandı.

SON DAKİKA: Bugün açıklanması beklenen yayın ihalesi tarafların anlaşamaması nedeniyle iptal edildi! TFF resmen açıkladı

Süper Lig'de yeni dönemde yayıncı kuruluşun kim olacağı belirsizliğini korurken sürpriz bir gelişme gelişme yaşandı. Türkiye Futbol Federasyonu, gelecek 3 sezonu kapsayan Süper Lig ve 1. Lig yayın hakları ihalesinin iptal edildiğini duyurdu.

İŞTE TFF'NİN AÇIKLAMASI:

tff-iha-1772376

İhale için verilen teklif bedellerinin yetersiz bulunması dolayısıyla Yayın İhale Komisyonu'nca ihalenin iptali yönünde tavsiye kararı alınmıştır.

Yayın İhale Komisyonu'nun gelen teklifleri yetersiz bulduğu gerekçesiyle aldığı ihalenin iptaline yönelik tavsiye kararı, TFF Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilmiş ve bu doğrultuda Yayın İhalesi iptal edilmiştir.

TFF Yönetim Kurulu tarafından alınan karar gereği Yayın İhale Komisyonu'nun önerileri doğrultusunda belirlenen yayın ihalesi muhammen bedeli ve diğer kriterlerin sağlanması şartıyla, Süper Lig ve 1. Lig yayın haklarının devrine ilişkin olarak tüm ilgililere 2 Mart 2024 Cumartesi günü saat 13.00'e kadar tekliflerini iletmeleri için süre verilmiştir.

EN GEÇ CUMA GÜNÜ...

yayin-ihalesi-iptal-edildi-0vmf

Süper Lig ve 1. Lig yayın haklarının kapsamı ve sağlanması gereken asgari şartlar hakkında bilgi almak isteyenlerin, en geç 1 Mart Cuma günü saat 17.00'ye kadar Türkiye Futbol Federasyonu ile iletişime geçmesi istendi.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Süper Lig devinde şok! "Kırık var"Süper Lig devinde şok! "Kırık var"
Her şey aldığı cezadan sonra oldu! Icardi derbi öncesi Okan Buruk ile görüştü ve...Her şey aldığı cezadan sonra oldu! Icardi derbi öncesi Okan Buruk ile görüştü ve...
Derbinin hakemi Halil Umut Meler oldu!Derbinin hakemi Halil Umut Meler oldu!
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig son dakika bein bein sport tff yayın ihalesi ak sezon süper li yapılan açıklama
En Çok Okunan Haberler
Bahçeli'den emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama: Çağrılar haksız değildir

Bahçeli'den emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama: Çağrılar haksız değildir

Yayın ihalesi iptal edildi!

Yayın ihalesi iptal edildi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hani ekonomi kötü diyordunuz?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hani ekonomi kötü diyordunuz?

Her şey aldığı cezadan sonra oldu! Icardi derbi öncesi Okan Buruk ile görüştü ve...

Her şey aldığı cezadan sonra oldu! Icardi derbi öncesi Okan Buruk ile görüştü ve...

Süper Lig devinde şok! "Kırık var"

Süper Lig devinde şok! "Kırık var"

Yayın ihalesi için yaptıkları teklif ortaya çıktı! İşte Saran Medya'nın TFF'den talebi

Yayın ihalesi için yaptıkları teklif ortaya çıktı! İşte Saran Medya'nın TFF'den talebi

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Şubat sonu indirimlerinin kaçırmamanız gereken ürünleri burada!

Şubat sonu indirimlerinin kaçırmamanız gereken ürünleri burada!

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Su geçirmez, ısı yalıtımlı, ömürlük bir ayakkabı arıyorsanız o burada!

Su geçirmez, ısı yalıtımlı, ömürlük bir ayakkabı arıyorsanız o burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.