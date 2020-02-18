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SON DAKİKA: Bülent Uygun Denizlispor'un yeni hocası oldu

DENİZLİSPOR HABERLERİ  | 18.02.2020 23:26 | Son Güncelleme

Son dakika gelişmesine göre; Mehmet Özdilek'le yollarını ayıran Denizlispor yeni teknik direktörünü buldu. Horozlar, son olarak Kayserispor'da görev alan Bülent Uygun ile prensip anlaşmasına vardı.

SON DAKİKA: Bülent Uygun Denizlispor'un yeni hocası oldu

Son dakika gelişmesine göre; Denizlispor, 7. haftada Yücel İldiz yerine göreve gelen Mehmet Özdilek ile 1-0'lık Kayserispor mağlubiyetinin ardından yollarını ayırmıştı. Yeni hoca arayışlarına hız kesmeden Horozlar, Bülent Uygun ile anlaşmaya vardı.

TRT Spor'da yer alan habere göre son olarak Kayserispor'da görev alan Bülent Uygun, son pürüzlerin giderilmesinin ardından resmi söyleşmeye imza atacak. Kötü gidişata dur demek isteyen yönetim, ikinci kez teknik direktörlük değişikliğine giderek çıktığı 15 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 16 puan toplayan Özdilek ile yollarını ayırmıştı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Sürekli aynı isimler dönüyor, kısır döngü.
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