SON DAKİKA: Bülent Uygun Denizlispor'un yeni hocası oldu

Son dakika gelişmesine göre; Denizlispor, 7. haftada Yücel İldiz yerine göreve gelen Mehmet Özdilek ile 1-0'lık Kayserispor mağlubiyetinin ardından yollarını ayırmıştı. Yeni hoca arayışlarına hız kesmeden Horozlar, Bülent Uygun ile anlaşmaya vardı.

TRT Spor'da yer alan habere göre son olarak Kayserispor'da görev alan Bülent Uygun, son pürüzlerin giderilmesinin ardından resmi söyleşmeye imza atacak. Kötü gidişata dur demek isteyen yönetim, ikinci kez teknik direktörlük değişikliğine giderek çıktığı 15 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 16 puan toplayan Özdilek ile yollarını ayırmıştı.

