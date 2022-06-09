Son dakika: Bunlar nasıl sözler Balotelli! Fenerbahçe taraftarını çileden çıkardı

Son dakika haberleri... Sosyal medya Balotelli'yi konuşuyor. Saha içinde yaptıkları kadar saha dışında da kendinden her zaman söz ettiren Balotelli yine formunda. Transferi hakkında konuşan İtalyan yıldız Fenerbahçelileri çok kızdıracak açıklamalarda bulundu. Taraftarların büyük tepkisini alan İtalyan oyuncu Galatasaray'ı överken Fenerbahçelileri bir hayli kızdırdı.

SON DAKİKA: "FENERBAHÇE GALATASARAY'IN ALTINDA KALIYOR!"

Mario Balotelli Fotomaç'ta yer alan habere göre transferi hakkında konuştu. Balotelli "Galatasaray'da her oyuncu oynamak ister. Ateşli taraftarları var. Avrupa'da bu şekilde tanınıyor, büyük bir kulüp. Fenerbahçe ise Galatasaray'ın altında kalan bir takım diyebilirim." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY TARAFTARI HEYECANLANDI

Adana Demirspor ile bu sezon 33 maçta 19 gol, 6 asist performansı gösteren Balotelli Galatasaray'a yaptığı övgülerle sarı kırmızılı takım taraftarını heyecanlandırdı.

