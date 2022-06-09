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Son dakika: Bunlar nasıl sözler Balotelli! Fenerbahçe taraftarını çileden çıkardı

09.06.2022 07:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Süper Lig'de Adana Demirspor forması giyen Balotelli'den flaş açıklamalar geldi. Başka bir takıma transfer olacağı konuşulan İtalyan yıldızın söylediği sözler Fenerbahçe cephesini oldukça kızdırdı. Galatasaray'ı överken Fenerbahçe hakkında taraftarları kızdıracak açıklamalarda bulunan yıldız oyuncu sosyal medyada gündem olmuş durumda. Sarı-lacivertli taraftarlar Balotelli'nin bu sözlerine büyük tepki gösteriyor. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Bunlar nasıl sözler Balotelli! Fenerbahçe taraftarını çileden çıkardı
Mario Balotelli

Mario Balotelli

İTA İtalya
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Adana Demirspor
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Son dakika haberleri... Sosyal medya Balotelli'yi konuşuyor. Saha içinde yaptıkları kadar saha dışında da kendinden her zaman söz ettiren Balotelli yine formunda. Transferi hakkında konuşan İtalyan yıldız Fenerbahçelileri çok kızdıracak açıklamalarda bulundu. Taraftarların büyük tepkisini alan İtalyan oyuncu Galatasaray'ı överken Fenerbahçelileri bir hayli kızdırdı.

SON DAKİKA: "FENERBAHÇE GALATASARAY'IN ALTINDA KALIYOR!"

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Mario Balotelli Fotomaç'ta yer alan habere göre transferi hakkında konuştu. Balotelli "Galatasaray'da her oyuncu oynamak ister. Ateşli taraftarları var. Avrupa'da bu şekilde tanınıyor, büyük bir kulüp. Fenerbahçe ise Galatasaray'ın altında kalan bir takım diyebilirim." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY TARAFTARI HEYECANLANDI

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Adana Demirspor ile bu sezon 33 maçta 19 gol, 6 asist performansı gösteren Balotelli Galatasaray'a yaptığı övgülerle sarı kırmızılı takım taraftarını heyecanlandırdı.

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