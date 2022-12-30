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Son dakika: 'Burada 40 kişiyiz, anlamadık!' Güntekin Onay'ın Sivasspor - Galatasaray maçında iptal edilen gole tepkisi olay oldu!

30.12.2022 08:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maç; sarı - kırmızılıların 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlanırken, 50. dakikada yaşanan bir pozisyon karşılaşmanın önüne geçmişti. Sivasspor'un golü iptal edilmiş ancak kararın nedeni hakkında bilgi verilmemişti. Spor yorumcusu Güntekin Onay'ın maç sonundaki yorumu ise sosyal medyada gündem oldu. İşte detaylar...

Son dakika: 'Burada 40 kişiyiz, anlamadık!' Güntekin Onay'ın Sivasspor - Galatasaray maçında iptal edilen gole tepkisi olay oldu!

Son dakika haberleri: Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Demir Grup Sivasspor'a konuk olmuş ve birçok pozisyonun yaşandığı maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak 2022 yılını lider olarak kapatmıştı. Karşılaşmada yaşanan bir pozisyon ve hakem Erkan Özdamar'ın kararı ise Sivasspor cephesinin büyük tepkisini çekmişti.

KARAMBOL YAŞANDI, GOL OLDU

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Maçın 50. dakikasında bir frikik kazanan Sivasspor'da topun başına Dia Saba geçmişti. Yıldız futbolcunun direkt kaleye yaptığı vuruşu Fernando Muslera çıkarmış ancak sonrasında yaşanan karambolde Ulvestad'ın dokunuşuyla birlikte top, çizgiyi geçmişti.

POZİSYONU İZLEDİ, İPTAL ETTİ

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Galatasaraylı futbolcular golün iptal edilmesi için hakem Erkan Özdamar'a yoğun itirazlarda bulunurken, VAR'dan izleme önerisi gelmişti. VAR monitöründe pozisyonu inceleyen Erkan Özdamar, Sivasspor'un golünü iptal ederek endirekt serbest vuruş kararı vermişti. Ancak hakem Erkan Özdamar'ın golü iptal etmesinin nedeni ile ilgili herhangi bir bilgiye ulaşılamadı.

ONAY: "BURADA 40 KİŞİYİZ AMA..."

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Spor yorumcusu Güntekin Onay da karşılaşmanın ardından yaptığı yorumlarla dikkat çekti. Onay, "Burada 40 kişiyiz, Sivasspor'un golünün neden iptal edildiğini hiçbirimiz anlamadık." ifadelerini kullandı.

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