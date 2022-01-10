Son dakika: Burak Elmas'ın söyledikleriyle başından aşağı kaynar sular döküldü! İşte Fatih Terim'i ayrılığa götüren toplantının iç yüzü

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'i ayrılığa götüren sürecin iç yüzü ortaya çıktı. Başkan Burak Elmas'ın teknik direktör Fatih Terim'e "Sportif A.Ş.'nin başına geç, saha kenarını bırak" dediği. Deneyimli hocanın ise bu teklife teklifi göstererek istifasını sunduğu öğrenildi.

"ARTIK SAHA KENARINI BIRAK"

Habertürk'te yer alan habere göre, Görüşmede Başkan Elmas, teknik direktör Terim’e “Hocam 20 küsur yıldır farklı dönemlerde beraber çalıştık. En büyük başarıları beraber elde ettik. Sen camiamız için önemli ve değerli bir isimsin. Bu süreçte sen de yıpranıyorsun. Gel Sportif A.Ş.’de görev al. Yönetim kurulu üyesi ol, murahhas aza ol. Yeni teknik direktörü de birlikte belirleyelim. Sportif A.Ş.’ye tecrübenle güç kat. Ama artık saha kenarını bırak. Takımı gençleştirirken, kulübede de böyle bir şey yapalım. Sen de bu işi şirket yöneticisi olarak yönet” dedi.

"BENİM ARKAMDA DURMADINIZ"

Terim, Burak Elmas’ın bu teklifini hiç düşünmeden reddederken, "Ben bu gençleştirme operasyonu için kariyerimi ortaya koydum. Siz ise benim arkamda durmadınız. Şimdi bana yönetim kurulu teklif ediyorsunuz. Benim böyle bir şeye ihtiyacım yok. Buyurun takım sizin, kulüp sizin; bildiğiniz gibi yönetin" diyerek Başkan’a istifasını sundu. Bu yanıt karşısında şaşıran Başkan Elmas, “Tamam o halde” diyerek Florya’dan ayrıldı.



