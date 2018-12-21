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Burak Yılmaz transferi bitti!

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 21.12.2018 16:38 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; Burak Yılmaz eski takımı Beşiktaş'la 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Burak Yılmaz, Beşiktaş'tan kuru 5,5 sabit olmak üzere yıllık 2.7 milyon Euro net para kazanacak.

Burak Yılmaz transferi bitti!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, sezon başında istediği fakat transferinin gerçekleşmediği Burak Yılmaz'a sonunda kavuştu. Burak Yılmaz, kendisini siyah-beyazlılara bağlayan imzayı attı. Yıldız oyuncunun Beşiktaş'tan kazanacağı para ve sözleşme detayları ortaya çıktı.

Burak Yılmaz, Beşiktaş ile bu sabah 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Yıldız oyuncunun siyah-beyazlılardan kuru 5,5 sabit olmak üzere yıllık 2.7 milyon euro net para kazanacağı öğrenildi. Resmi açıklamanın ilerleyen günlerde yapılması bekleniyor.

Bu sezon Trabzonspor ile Süper Lig'de 7 karşılaşmada görev alan Burak Yılmaz, 5 gol atabildi. (Akşam)

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