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Son dakika: Burak Yılmaz'dan Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Okan Buruk için paylaşım!

23.06.2022 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray'da Domenec Torrent'in sözleşmesinin feshedilmesinin ardından teknik direktör Okan Buruk ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı. Galatasaray taraftarlarının merakla beklediği teknik direktör konusu çözüme kavuşurken, Fortuna Sittard'a imza atan Burak Yılmaz'dan flaş bir paylaşım geldi. Sarı - kırmızılıların eski futbolcusunun paylaşımı, sosyal medyada kısa süre içerisinde yayıldı.

Son dakika: Burak Yılmaz'dan Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Okan Buruk için paylaşım!
Burak Yılmaz

Burak Yılmaz

TR Türkiye
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Lille
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Son dakika haberleri: Galatasaray'da Burak Elmas döneminde Fatih Terim'in ayrılığı sonrasında göreve getirilen Domenec Torrent'in sözleşmesi feshedilmiş ve teknik direktör Okan Buruk ile sözleşme imzalanmıştı. Buruk ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık kontrat yapan Galatasaray'ın resmi açıklaması sonrasında sosyal medyada birçok paylaşım yapıldı.

BURAK YILMAZ'DAN PAYLAŞIM

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Fransa Ligue 1 ekibi Lille ile sözleşmesi sona eren ve Hollanda Ligi Eredivisie takımlarından Fortuna Sittard ile 2 yılı oyuncu, 3 yılı antrenör olacak şekilde 5 yıllık sözleşme imzalayan Burak Yılmaz, Okan Buruk'un Galatasaray'ın başına geçmesinin ardından flaş bir paylaşımda bulundu.

"KALBİM HER ZAMAN SENİNLE"

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Golcü futbolcu, Instagram hikayesinden yaptığı paylaşımda, "Okan Abicim, kalbim her zaman seninle" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA YAYILDI

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Deneyimli oyuncunun bu paylaşımı, kısa süre içerisinde sosyal medyada yayıldı.

GALATASARAY'DA OYNADI

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Burak Yılmaz, 2012-2016 yılları arasında Galatasaray'da forma giymiş ve 8 milyon euro bonservis bedeliyle Beijing Guoan'a transfer olmuştu.

OKAN BURUK'UN SÖZLEŞME DETAYLARI AÇIKLANDI

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Galatasaray'dan KAP'a yapılan Okan Buruk açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

"Şirketimiz ile Sayın Okan Buruk arasında 2023-2024 sezonu sonuna kadar 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır."

KAZANACAĞI PARA

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Okan Buruk'a 2022/23 sezonu için 17 milyon TL ödeneceği açıklanırken, opsiyonlu
2023/24 sezonunda paranın 20 milyon TL'ye çıkacağı duyuruldu.

OKAN BURUK'UN KARİYERİ

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Futbolculuk kariyerinde Galatasaray, Inter, Beşiktaş, Galatasaray ve eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediye takımlarında oynayan Okan Buruk, teknik adamlık kariyerine ise 2011-13 arasında A Milli Takım'da yardımcı antrenörlük yaparak başladı.

2013-14 sezonunda Elazığspor'u çalıştıran Buruk, daha sonra Gaziantepspor, Sivasspor, Göztepe, Akhisar Belediyespor ve Çaykur Rizespor'u çalıştırdı. Buruk, 2019-21 arasında görev aldığı Medipol Başakşehir ile birlikte şampiyonluk yaşamıştı.

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