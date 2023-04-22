Son dakika: Burak Yılmaz'dan Stefan Kuntz için olay sözler! 'Milli takımdaki hocanın...'

Son dakika haberleri: Türkiye'de Fenerbahçe, Trabzonspor, Galatasaray ve Beşiktaş formalarını terletmiş olan ve 2 Süper Lig, 5 Türkiye Kupası ve 5 Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan Burak Yılmaz, bu sezon başında Lille'den ayrılarak Hollanda Ligi Eredivisie ekibi Fortuna Sittard'a imza atmıştı.

Hollanda takımıyla ilk iki yılı oyuncu, sonraki üç yılda ise antrenör olarak görev yapmak için sözleşme imzalayan Burak Yılmaz, EURO 2020 Elemeleri Play-Off Yarı Final etabında Portekiz ile oynanan maçın son dakikasında penaltı kaçırmasının ardından A Milli Takım kariyerini sonlandırmıştı.

Socrates YouTube kanalında Mehmet Demirkol'un programına konuk olan Burak Yılmaz, A Milli Takım teknik direktörlüğü için flaş ifadeler kullandı.

İşte Burak Yılmaz'ın sözleri;

"BEN 4 JENERASYONLA BİRDEN OYNADIM"

"Hepimiz en son Hırvatistan'la oynadık ve onları yere göğe sığdıramadık. Ben milli takımda Hırvatistan'ın 4 jenerasyonuyla oynadım. Yıllardır hocaları da aynı oyuncuları da ve başarılılar da..."

"HOCAMIZIN TÜRK OLMASINI İSTERİM"

"Hırvatistan başarılı gidiyor, hocaları Hırvat. İngiltere'ye bakıyorsun İngiliz. İtalyanlar'ın İtalyan. Portekiz en büyük başarıları yakalarken hocası Portekizli'ydi. Ben milli takım hocamızın kesinlikle Türk olmasını isterim."



