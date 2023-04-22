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Son dakika: Burak Yılmaz'dan Stefan Kuntz için olay sözler! 'Milli takımdaki hocanın...'

22.04.2023 13:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Hollanda Ligi Eredivisie ekiplerinden Fortuna Sittard'da forma giyen Burak Yılmaz, EURO 2020 Elemeleri Play-Off Yarı Final etabında Portekiz ile oynanan maçın ardından A Milli Takım kariyerini sonlandırmıştı. Türkiye'de 4 büyük kulübün formasını giymiş olan Yılmaz, A Milli Takım'ın teknik direktörü Stefan Kuntz hakkında flaş ifadeler kullandı. İşte detaylar...

Son dakika: Burak Yılmaz'dan Stefan Kuntz için olay sözler! 'Milli takımdaki hocanın...'

Son dakika haberleri: Türkiye'de Fenerbahçe, Trabzonspor, Galatasaray ve Beşiktaş formalarını terletmiş olan ve 2 Süper Lig, 5 Türkiye Kupası ve 5 Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan Burak Yılmaz, bu sezon başında Lille'den ayrılarak Hollanda Ligi Eredivisie ekibi Fortuna Sittard'a imza atmıştı.

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Hollanda takımıyla ilk iki yılı oyuncu, sonraki üç yılda ise antrenör olarak görev yapmak için sözleşme imzalayan Burak Yılmaz, EURO 2020 Elemeleri Play-Off Yarı Final etabında Portekiz ile oynanan maçın son dakikasında penaltı kaçırmasının ardından A Milli Takım kariyerini sonlandırmıştı.

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Socrates YouTube kanalında Mehmet Demirkol'un programına konuk olan Burak Yılmaz, A Milli Takım teknik direktörlüğü için flaş ifadeler kullandı.

İşte Burak Yılmaz'ın sözleri;

"BEN 4 JENERASYONLA BİRDEN OYNADIM"

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"Hepimiz en son Hırvatistan'la oynadık ve onları yere göğe sığdıramadık. Ben milli takımda Hırvatistan'ın 4 jenerasyonuyla oynadım. Yıllardır hocaları da aynı oyuncuları da ve başarılılar da..."

"HOCAMIZIN TÜRK OLMASINI İSTERİM"

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"Hırvatistan başarılı gidiyor, hocaları Hırvat. İngiltere'ye bakıyorsun İngiliz. İtalyanlar'ın İtalyan. Portekiz en büyük başarıları yakalarken hocası Portekizli'ydi. Ben milli takım hocamızın kesinlikle Türk olmasını isterim."

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