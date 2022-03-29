Son dakika: Burak Yılmaz'ın ardından Mostafa Mohamed kaçırdı! Fakat penaltıyı bu kez kaleci kurtarmadı...

Son dakika haberleri... Dünya Kupası Elemeleri'nde Senegal ile Mısır'ın karşı karşıya geldiği maç ilginç olaylara sahne oldu. Penaltı atışlarına giden maçta tribünler gündem oldu. Mısırlı futbolcuların gözüne lazer tutan Senegalli taraftarlar, kalecilerine gerek kalmadan penaltı atışlarını kurtardı... Penaltı atışları sırasında onlarca lazeri futbolcuların gözüne tutan taraftarlar, penaltıların kaçmasını sağladı.

MOSTAFA MOHAMED KAÇIRDI! BURAK YILMAZ...

Galatasaray'da forma giyen Mostafa Mohamed, penaltı kaçıran isimlerden biri oldu. Yoğun lazere maruz kalan golcü oyuncu, topa vurduğu esnada büyük rahatsızlık yaşadı. Lazerden önünü göremeyen Mostafa, penaltı atışını kaçırdı ve Mısır Dünya Kupası'na veda etti. Burak Yılmaz'ın ardından tanıdık bir ismin kaçırdığı penaltı sosyal medyada gündem oldu...



