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  4. Son dakika: Burak Yılmaz'ın ardından Mostafa Mohamed kaçırdı! Fakat penaltıyı bu kez kaleci kurtarmadı...

Son dakika: Burak Yılmaz'ın ardından Mostafa Mohamed kaçırdı! Fakat penaltıyı bu kez kaleci kurtarmadı...

29.03.2022 23:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri... Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Senegal ile Mısır karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadele penaltı atışlarına uzadı. Mısır'da penaltı atışları sırasında topun başına gelen Mostafa Mohamed'in gözüne Senegalli taraftarlar lazer tuttu. Penaltıyı atmakta büyük zorluk çeken golcü oyuncu lazerden etkilenerek şutu kaçırdı... Bu penaltıdan sonra Mısır, Dünya Kupası'na gitme hakkını kaybetti. Burak Yılmaz'dan sonra Mostafa'nın penaltı kaçırması sosyal medyada gündem oldu...

Son dakika: Burak Yılmaz'ın ardından Mostafa Mohamed kaçırdı! Fakat penaltıyı bu kez kaleci kurtarmadı...
Burak Yılmaz

Burak Yılmaz

TR Türkiye
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Lille
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Son dakika haberleri... Dünya Kupası Elemeleri'nde Senegal ile Mısır'ın karşı karşıya geldiği maç ilginç olaylara sahne oldu. Penaltı atışlarına giden maçta tribünler gündem oldu. Mısırlı futbolcuların gözüne lazer tutan Senegalli taraftarlar, kalecilerine gerek kalmadan penaltı atışlarını kurtardı... Penaltı atışları sırasında onlarca lazeri futbolcuların gözüne tutan taraftarlar, penaltıların kaçmasını sağladı.

MOSTAFA MOHAMED KAÇIRDI! BURAK YILMAZ...

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Galatasaray'da forma giyen Mostafa Mohamed, penaltı kaçıran isimlerden biri oldu. Yoğun lazere maruz kalan golcü oyuncu, topa vurduğu esnada büyük rahatsızlık yaşadı. Lazerden önünü göremeyen Mostafa, penaltı atışını kaçırdı ve Mısır Dünya Kupası'na veda etti. Burak Yılmaz'ın ardından tanıdık bir ismin kaçırdığı penaltı sosyal medyada gündem oldu...


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