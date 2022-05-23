Son dakika: Burak Yılmaz ters köşe yaptı! İşte yeni adresi...

Son dakika haberleri... Burak Yılmaz yeniden Süper Lig'e dönmeye hazırlanıyor. Fransa'da yaşadığı 2 muhteşem sezonun ardından sözleşmesi biten yıldız oyuncu duygusal bir vedadan sonra Lille'den ayrıldı. Süper Lig'e dönüp dönmeyeceği merak konusu olan 36 yaşındaki tecrübeli golcü Burak Yılmaz hakkında flaş bir gelişme yaşandı.

BEŞİKTAŞ İLE ANLAŞMA SAĞLADI

Bu sezon Batshuayi'nin performansından memnun kalmayan ve yeni sezon için golcü arayışlarına başlayan Beşiktaş, Burak Yılmaz ile anlaşma sağladı. Beşiktaş'ta, asbaşkan Emre Kocadağ, Fransa'ya veda eden Burak Yılmaz ile görüşerek her konuda anlaştı.

PARA BİLE KONUŞMADI

Yapılan görüşme de Burak Yılmaz para konusunu hiç gündeme getirmeyip, "Ben Beşiktaş kongre üyesiyim artık futbolumun sonuna geldim. İsterseniz seve seve gelirim para konuşmam" dediği öğrenildi.

ISMAEL İSTERSE BURAK, BEŞİKTAŞ'A DÖNECEK

Kocadağ, Burak ile görüşmesini başkan Ahmet Nur Çebi'ye iletirken golcü oyuncu için kararı teknik direktör İsmael'in vermesi görüşüne varıldı. Fransız teknik adamın Burak'ı istemesi halinde transfer gerçekleştirilecek. Başkan Çebi'nin hocanın istemesi halinde tecrübeli golcüye sıcak baktığı ve takımdaki gençlere de ağabeylik yapacağını düşündüğü öğrenildi.

(Ajansspor)

