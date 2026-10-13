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'Yamal da kim?' demişti! Lemina'da Barcelona maçı öncesi açıklama

Mario Lemina’nın Lamine Yamal hakkında geçen yıl yaptığı esprili açıklama, Galatasaray ile Barcelona arasındaki kritik mücadele öncesinde yeniden gündeme geldi. Gabonlu yıldız, sözlerinin yanlış anlaşılmaması gerektiğini vurgularken maç öncesi verdiği mesajla da dikkat çekti.

'Yamal da kim?' demişti! Lemina'da Barcelona maçı öncesi açıklama
Cevdet Berker İşleyen

Galatasaray'ın Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina, Barcelona ile oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde geçen yıl Lamine Yamal hakkında yaptığı açıklamayla yeniden gündeme geldi. Tecrübeli futbolcu, o dönemki sözlerinin yanlış anlaşılmaması gerektiğini belirterek konuya açıklık getirdi.

"YAMAL KİM?"

Yamal da kim? demişti! Lemina da Barcelona maçı öncesi açıklama 1

Geçen yıl kendisine yöneltilen "Lamine Yamal mı, Leroy Sane mi?" sorusuna esprili bir yanıt veren Lemina, "Bir dakika! Lamine Yamal da kim? Ben sadece Sane'yi tanıyorum, Lamine Yamal diye birini tanımıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

"ŞİMDİ ŞOV ZAMANI!"

Yamal da kim? demişti! Lemina da Barcelona maçı öncesi açıklama 2

Barcelona maçı öncesinde eski açıklamasının yeniden gündeme gelmesi üzerine konuşan Lemina, sözlerinin tamamen şaka amaçlı olduğunu vurguladı. Gabonlu futbolcu, konuya ilişkin değerlendirmesinde "Şaka eğlence amaçlı, oyunun bir parçası. Saygısızlık içeren bir şey yok. Şimdi şov zamanı! GALA MOMENTUM" ifadelerini kullandı.

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son dakika barcelona galatasaray Mario Lemina
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