'Yamal da kim?' demişti! Lemina'da Barcelona maçı öncesi açıklama

Galatasaray'ın Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina, Barcelona ile oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde geçen yıl Lamine Yamal hakkında yaptığı açıklamayla yeniden gündeme geldi. Tecrübeli futbolcu, o dönemki sözlerinin yanlış anlaşılmaması gerektiğini belirterek konuya açıklık getirdi.

"YAMAL KİM?"

Geçen yıl kendisine yöneltilen "Lamine Yamal mı, Leroy Sane mi?" sorusuna esprili bir yanıt veren Lemina, "Bir dakika! Lamine Yamal da kim? Ben sadece Sane'yi tanıyorum, Lamine Yamal diye birini tanımıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

"ŞİMDİ ŞOV ZAMANI!"

Barcelona maçı öncesinde eski açıklamasının yeniden gündeme gelmesi üzerine konuşan Lemina, sözlerinin tamamen şaka amaçlı olduğunu vurguladı. Gabonlu futbolcu, konuya ilişkin değerlendirmesinde "Şaka eğlence amaçlı, oyunun bir parçası. Saygısızlık içeren bir şey yok. Şimdi şov zamanı! GALA MOMENTUM" ifadelerini kullandı.