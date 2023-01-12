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Son dakika... Burhan Çaçan evinde kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

12.01.2023 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Türk Halk Müziği sanatçısı Burhan Çaçan'ın ölüm haberi herkesi yasa boğdu. Burhan Çaçan, Florya'daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. "Burhan Çaçan kaç yaşındaydı? Burhan Çaçan neden öldü?" soruları ölümünün ardından araştırılmaya başlandı. İşte tüm detaylar...

Son dakika... Burhan Çaçan evinde kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Halk müziğinin sevilen sesi Burhan Çaçan'dan acı haber geldi. Türk Halk Müziği sanatçısı Burhan Çaçan 62 yaşında hayatını kaybetti. "Burhan Çaçan neden öldü?" sorusu merak edilirken usta sanatçı Twitter'da taziye mesajlarıyla anılmaya başlandı.

BURHAN ÇAÇAN NEDEN ÖLDÜ?

Ağlama, Her Yer Karanlık, Ayaz Geceler ve Yağ Yağmur isimli sinema filmlerinde rol alan Burhan Çaçan, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

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Çaçan'ın ölüm haberini alan sevenleri sanatçının evinin önünde toplanmaya başladı.

Sanatçı Seher Dilovan, Çaçan'ın vefatını, sosyal medyada yaptığı, "Değerli meslektaşım, halk müziği sanatçısı Burhan Çaçan hayata gözlerini yummuş. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı dilerim." sözleriyle duyurdu.

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BURHAN ÇAÇAN KİMDİR?

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Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde 1960'ta dünyaya gelen sanatçı, evinde hayatını kaybetti.

TRT Erzurum Radyosunun 1978'de açtığı amatör sesler yarışmasını kazanarak müzik dünyasına adım atan sanatçı, 1981'de "Sefa Geldin" adlı ilk albümünü çıkardı. Sanatçı daha sonra "Kızlar Çıktı Çayıra", "Deh Deyin Kızlar", "Ben Yarime Neler Alayım", "İpek Mendil", "Memik Oğlan", "Ayaz Geceler", "Yağ Yağmur", "Vurun Dalgalar", "Sen Nerdesin- Kış", "Damla Damla", "Senden Sonra", "Çakmak Çakmağa Geldik", "Mevlüt ve İlahiler", "Neden Geldim İstanbul'a", "Beni Anneme Götürün", "Unutulmayanlar 1", "Namussuz Ayrılık", "İlahiler 99", "Alınyazım", "Türküleri Özledim", "Gecenin Yarısı", "Sus Dinle", "Yalan", "Sabaha Kadar", "Zor Akşamlar", "Bu Gece" ve "Bu da mı Yalan" adlı albümleri müzikseverlerle buluşturdu.

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Burhan Çaçan ayrıca "Makber", "Ağlama Yavrum", "Yetim Cemo", "Her Yer Karanlık", "Ayaz Geceler" ve "Yağ Yağmur" adlı filmlerde de rol aldı.

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