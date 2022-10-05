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SON DAKİKA | Bursaspor'a transfer yasağı! FIFA kararını kulüp duyurdu

05.10.2022 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu bulunan, şu sıralar ise TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bursaspor'a Tim Matavz, Reagy Ofosu Baah, Namık Alaskarov ve Luka Capan'ın sözleşmelerinde yapılan ihlaller sebebiyle FIFA tarafından 2 dönem transfer yasağı cezası verildi.

SON DAKİKA | Bursaspor'a transfer yasağı! FIFA kararını kulüp duyurdu

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 2009/10 sezonunda Fenerbahçe ile yarışan ve şampiyonluk kupasını kaldıran Bursaspor'da şoke eden gelişmeler yaşanıyor. Bursaspor, FIFA tarafından kulübe 2 dönem transfer yasağı verildiğini duyurdu. Yeşil - beyazlılar, FIFA'nın verdiği cezayla ilgili CAS'a itirazda bulunulacağını da açıkladı.

Bursaspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Luka Capan tarafından kulübümüz aleyhine açılan dava kapsamında FIFA tarafından verilen karar 4 Ekim 2022 tarihinde kulübümüze tebliğ edilmiştir. Söz konusu kararda kulübümüzün geçmiş dönemlerdeki ödeme prensipsizliği , borçlu olunan dosya sayılarının fazlalığı ve yakın zamanda Tim Matavz, Reagy Ofosu Baah, Namık Alaskarov dosyalarında da sözleşmeyi ihlal ederek feshe sebebiyet verdiği, aynı durumun Luka Capan dosyasında da söz konusu olduğu belirtilmiştir. Sürekli tekrar eden ihlaller nedeniyle FIFA kulübümüzü 2 Transfer dönemi kalıcı transfer yasağı ile cezalandırmaya karar vermiştir. Kulübümüz olarak itiraz süresi içerisinde bir üst mahkeme olan CAS’a (Court of Arbitration for Sport) gerekli olan itirazlar yapılarak, Bursasporumuzun tüm hakları sonuna kadar savunulacaktır.

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