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  4. Son dakika: Bursaspor, statta rehin kaldı! Taraftar, takım kaptanına yumruk attı

Son dakika: Bursaspor, statta rehin kaldı! Taraftar, takım kaptanına yumruk attı

14.05.2022 22:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Bandırmaspor'a mağlup olarak TFF 1. Lig'e veda eden Bursaspor'da futbolcular, can güvenliklerinin olmaması nedeniyle 17 Eylül Stadyumu'nda çıkamadılar. Hatta bir taraftar, takım kaptanı Burak Altıparmak'ın boğazını sıkarak yumruk attı. O anlar kameralara yansıdı...

Son dakika: Bursaspor, statta rehin kaldı! Taraftar, takım kaptanına yumruk attı
Burak Altıparmak

Burak Altıparmak

TR Türkiye
Yaş: 32 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Bursaspor
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Son dakika haberleri: Bandırmaspor’a 4-2 kaybederek TFF 1. Lig’den düşen Bursasporlu futbolculara mücadelenin ardından taraftarlar tepki gösterdi. Bandırmaspor karşısında deplasmanda 4-2 kaybederek TFF 1. Lig’e veda eden Bursaspor, Bandırma 17 Eylül Stadyumu’ndan 3 buçuk saat sonra çıkabildi.

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Bir grup Bursaspor taraftarının tepkisi ile karşılaşan Bursasporlu oyuncular ve teknik heyet, takım otobüsüne protestolar eşliğinde bindi.

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Zaman zaman gergin anların yaşandığı süreçte emniyet güçleri geniş güvenlik önlemi aldı. Polis eşliğinde Bursa’ya doğru yola çıkan takım otobüsündeki oyuncuların gerginliği kameralara yansıdı.

Bursaspor Başkanı Ömer Faruk Banaz ve teknik direktör Mustafa Er’in kaygılı ve üzgün anları kaydedildi.

BOĞAZINI SIKTI, YUMRUK ATTI

Öte yandan Bursaspor'un kaptanı Burak Altıparmak, takım otobüsünden inerken bir taraftarla tartıştı. Taraftar, Altıparmak'ın boğazını sıkarak yumruk attı. Güvenlik güçleri araya son anda girdi.

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