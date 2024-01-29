Son Dakika: Çağlar Söyüncü resmen Fenerbahçe'de! İmzalar atıldı, işte ilk sözleri...

Son dakika: Çağlar Söyüncü transferini açıklayan Fenerbahçe'den yapılan resmi açıklamada "Kulübümüz, savunma oyuncusu Çağlar Söyüncü’nün kiralık transferi için kulübü Atletico Madrid ve kendisi ile anlaşmaya vardı. Milli oyuncu 2023-24 sezonunun sonuna kadar Fenerbahçemizin formasını giyecek." ifadelerine yer verildi.

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imza töreninde Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki yer aldı.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ: HEDEFİM ŞAMPİYONLUK VE KUPA!

İmzaların atılmasının ardından ilk röportajını veren Çağlar Söyüncü şu ifadeleri kullandı:

“Burada olmaktan dolayı mutluluk ve heyecan duyuyorum. Bir an önce takıma katılmak istiyorum ve elimden geleni yapıp, takıma ve camiama yardım etmek istiyorum. Kulübümüzün de benim de hedeflerim şampiyonluk ve kupalar kazanmak. Zaten buraya beni bağlayan da bu oldu. Güzel bir takımımız var. Sabırsızlıkla aralarına katılmayı bekliyorum. Süper Lig’de de ilk deneyimim olacak. Bunun için de ayrıca heyecanlıyım” dedi.

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır





