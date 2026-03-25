SON DAKİKA | Çağlayan'da Galatasaray çıkarması! Tutuklu yargılanan Metehan Baltacı'dan flaş bahis savunması: "Kabul etmiyorum!"

Türk futbolunu sarsan "yasa dışı bahis" soruşturması kapsamında sıcak saatler yaşanıyor. Kapsamlı soruşturma doğrultusunda tutuklanarak cezaevine gönderilen Galatasaray'ın 23 yaşındaki savunma oyuncusu Metehan Baltacı, bugün Çağlayan Adliyesi'nde hakim karşısına çıktı.

OKAN BURUK VE YÖNETİMDEN ÇAĞLAYAN'DA TAM DESTEK

Genç oyuncunun tutuklu yargılandığı bu kritik davada Galatasaray camiası adeta tek yürek oldu. Sarı-Kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk ve kulüp yöneticileri, Metehan Baltacı'ya destek vermek ve hukuki süreci yakından takip etmek amacıyla sabah saatlerinde Çağlayan Adliyesi'ne geldi.

YEŞİL SAHALARDAN MAHKEME SALONUNA: ARKADAŞLARI YALNIZ BIRAKMADI

Yönetim ve teknik heyetin yanı sıra, Metehan'ın yeşil sahalardaki yakın arkadaşları da bu zorlu gününde onu yalnız bırakmadı. Galatasaray'dan takım arkadaşı Kazımcan Karataş ile birlikte milli oyunculardan Doğan Alemdar ve Bertuğ Yıldırım da mahkeme salonunda izleyiciler arasında yer alarak genç stopere moral desteği sağladı.

METEHAN BALTACI: "12 YAŞINDAN BERİ EMEK VERİYORUM, KABUL ETMİYORUM!"

Duruşmada söz hakkı alan ve 4 aydır tutuklu bulunduğunu hatırlatan Metehan Baltacı, hakkındaki bahis iddialarını çok net ifadelerle reddetti. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından da hak mahrumiyeti cezasına çarptırılan genç oyuncu, savunmasında şu çarpıcı ifadeleri kullandı:

“19 Mart 17 Nisan 2021 tarihlerinde bahis üyeliğim vardı. Bir yasal siteye üyeliğim vardı bu iki maça oynadım. U19 takımında yer alanlar A takımında yer alanlarla aynı yerde bulunmazlar bende o tarihlerde kimseyle irtibat halinde değildim A kadrosunda yer almadığım için söz konusu Galatasaray Rizespor maçında ve Göztepe Galatasaray maçında oynayanlarla iletişimim yoktu. Oynadığım bahiste de para kazanmadım. Oynadığım bahis gol bahistir. 2023-2024 sezonunda Galatasaray’ın A kadrosunda yer aldım. İlk resmi maçıma bu sezonda çıktım.

A takımında yer aldıktan sonra bahis oynamadım. Soruşturmada bahsi geçen mesaj içerikleri ise futbol camiasında herkesin konuştuğu tarzda içeriklerdir. Mesajlardan da anlaşılacağı üzere kimseyle anlaşıp şike anlaşması yapmadım. Mesajlarda gelen herhangi bir kupon da yoktur. Hesabıma gelen para da yoktur. Ayrıca dolandırıcılık suçlamasını kabul etmiyorum. Bahis oynamanın suç olduğunu bilmiyordum. Suç olmadığını düşünüyorum. Herhangi bir hileli hareketle kimseyi aldatmadım. 12 yaşından beridir futbolla ilgileniyorum yıllardır emek veriyorum bu duruma düşmekten üzüntü duyuyorum. Ayrıyeten TFF’den hak mahrumiyeti cezası aldım. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum.”

Mahkemenin ilerleyen saatlerde davayla ilgili vereceği ara karar, tüm spor kamuoyu tarafından nefesler tutularak bekleniyor.