SON DAKİKA | Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'den Barış Alıcı'yı kiraladı

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi... TRT Spor'un haberine göre; Çaykur Rizespor, Fenerbahçe’nin genç oyuncusu Barış Alıcı’yı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Fenerbahçe'nin Altınordu'dan 1.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer etti Barış Alıcı, forma şansı bulamadığı için geçen sezonun devre arasında Yeni Malatyaspor'a kiralanmıştı. Barış Alıcı, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 15 maçta 1 asist yaptı.

