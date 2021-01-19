SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Çaykur Rizespor
  4. SON DAKİKA! Çaykur Rizespor Stjepan Tomas ile yollarını ayırdı

SON DAKİKA! Çaykur Rizespor Stjepan Tomas ile yollarını ayırdı

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ  | 19.01.2021 14:28 | Son Güncelleme

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, alınan kötü sonuçlar sonrasında teknik direktör Stjepan Tomas ile yollarını ayırdıklarını açıkladı. Karadeniz ekibinde Sumudica ve Mustafa Denizli isimleri ön planda...

SON DAKİKA! Çaykur Rizespor Stjepan Tomas ile yollarını ayırdı

Süper Lig'de teknik direktör ayrılıkları yaşanmaya devam ediyor. Ligin 16. sırasında yer alan Çaykur Rizespor, teknik direktör Stjepan Tomas ile yollarını ayırdıklarını resmen açıkladı. Karadeniz ekibinde gündeme gelen isimlerin ise Gaziantep FK'dan olaylı bir şekilde ayrılan Sumudica ile kurt teknik adam Mustafa Denizli...

İşte Çaykur Rizespor'un yaptığı açıklama:

Teknik direktör Stjepan Tomas ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshi gerçekleşmiştir. Sayın Stjepan Tomas'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Neslihan Atagül'den üzücü haber Neslihan Atagül'den üzücü haber
Rizespor'da 3 pozitif vakaRizespor'da 3 pozitif vaka
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Sokağa çıkma yasağı saatleri değişiyor mu?
Sokağa çıkma yasağı saatleri değişiyor mu?
Kızının regl olduğunu duyurunca...
Kızının regl olduğunu duyurunca...
Yıldız futbolcu sessiz sedasız Türkiye'den ayrıldı
Yıldız futbolcu sessiz sedasız Türkiye'den ayrıldı
Süper Lig devinden Sörloth bombası
Süper Lig devinden Sörloth bombası
Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'deki 4 ayrılığı açıkladı!
Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'deki 4 ayrılığı açıkladı!
Ünal Karaman Süper Lig'e döndü
Ünal Karaman Süper Lig'e döndü
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?
2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?
Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da
Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da
2020’nin en çok tartışılan filmleri
2020’nin en çok tartışılan filmleri
Survivor Barış Özbek rekor kırıyor!
Survivor Barış Özbek rekor kırıyor!
Fenerbahçe'den transferi resmen açıkladı!
Fenerbahçe'den transferi resmen açıkladı!
Galatasaray'dan sahte transfer yaptılar! Ortalık karıştı...
Galatasaray'dan sahte transfer yaptılar! Ortalık karıştı...
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
SON DAKİKA! Çaykur Rizespor Stjepan Tomas ile yollarını ayırdı
Süper Lig ekibinde teknik adamla yollar ayrıldı
Çaykur Rizespor'da Tomas'ın yerine Sumudica geliyor
Sumudica Süper Lig'e geri döndü!
Son dakika: Çaykur Rizespor'da Stjepan Tomas ile yollar ayrıldı
Son dakika: Çaykur Rizespor'da Stjepan Tomas ile yollar ayrıldı
Rizespor'da 3 kişinin daha Kovid-19 testi pozitif çıktı
Rizespor'da 3 pozitif vaka
Stjepan Tomas: Beşiktaş'a pozisyon vermedik
Stjepan Tomas: Beşiktaş'a pozisyon vermedik
Çaykur Rizespor'dan Oğulcan Çağlayan açıklaması
Çaykur Rizespor'dan Oğulcan Çağlayan açıklaması
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.