Son dakika: Cengiz Ünder, Türkiye'ye dönüyor! Galatasaray'dan yılın bombası...

Son dakika haberleri: Cengiz Ünder Türkiye'ye geri dönüyor... Başakşehir'den 14 milyon Euro karşılığında Roma'ya transfer olarak Avrupa'ya ilk adımını atan Cengiz'in rüyası istediği gibi gitmiyor. Kariyerine Marsilya'da devam eden milli oyuncunun devre arasında Türkiye'ye geri döneceği iddia edildi.

GALATASARAY MASAYA OTURDU

Igor Tudor'un gözünden düşen Cengiz Ünder'in takımdan ayrılması neredeyse kesin gibi... Bunu fırsat bilen Galatasaray yönetimi, Cengiz Ünder transferi için düğmeye bastı. Menajeriyle görüşme gerçekleştiren sarı-kırmızılılar, devre arası için söz aldı.

GÖRÜŞME DOĞRULANDI

Fransız basınında bu haber doğrulandı. Galatasaray'ın Cengiz Ünder'in menajerlik ajansıyla iletişime geçtiği ve yıldız oyuncu hakkında bilgi aldığı Fransız basınında her yerde yazıldı.

TRANSFER AN MESELESİ

Galatasaray'ın Cengiz Ünder'in bonservisini şu an için ödeyemeyeceği için kiralama formülü üzerinde durduğu ve devre arasında kiralık olarak kadrosuna katacağı yazıldı. Satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanacak milli oyuncu 5.5 yıl aranın ardından Türkiye'ye dönmüş olacak.



