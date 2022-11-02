SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Son dakika: Cengiz Ünder, Türkiye'ye dönüyor! Galatasaray'dan yılın bombası...

Son dakika: Cengiz Ünder, Türkiye'ye dönüyor! Galatasaray'dan yılın bombası...

02.11.2022 07:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fransa'da Marsilya forması giyen ve istediği performansı sergileyemeyen Cengiz Ünder'in ocak ayında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Igor Tudor'un gözüne bir türlü giremeyen milli oyuncunun rotasının yeniden Türkiye olacağı iddia edildi. Şampiyonluk yolunda iddialı konuma gelmek isteyen Galatasaray'ın yıldız oyuncuyla bağlantı kurduğu ve imzanın an meselesi olduğu yazıldı.

Son dakika: Cengiz Ünder, Türkiye'ye dönüyor! Galatasaray'dan yılın bombası...
Cengiz Ünder

Cengiz Ünder

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Marsilya
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Son dakika haberleri: Cengiz Ünder Türkiye'ye geri dönüyor... Başakşehir'den 14 milyon Euro karşılığında Roma'ya transfer olarak Avrupa'ya ilk adımını atan Cengiz'in rüyası istediği gibi gitmiyor. Kariyerine Marsilya'da devam eden milli oyuncunun devre arasında Türkiye'ye geri döneceği iddia edildi.

GALATASARAY MASAYA OTURDU

418c66fd9743b7c28ac4d2e4cc4121d9ba39fc93

Igor Tudor'un gözünden düşen Cengiz Ünder'in takımdan ayrılması neredeyse kesin gibi... Bunu fırsat bilen Galatasaray yönetimi, Cengiz Ünder transferi için düğmeye bastı. Menajeriyle görüşme gerçekleştiren sarı-kırmızılılar, devre arası için söz aldı.

GÖRÜŞME DOĞRULANDI

624c29e686b24a08445031d4

Fransız basınında bu haber doğrulandı. Galatasaray'ın Cengiz Ünder'in menajerlik ajansıyla iletişime geçtiği ve yıldız oyuncu hakkında bilgi aldığı Fransız basınında her yerde yazıldı.

TRANSFER AN MESELESİ

20210930_2_50249749_69223955_thumb

Galatasaray'ın Cengiz Ünder'in bonservisini şu an için ödeyemeyeceği için kiralama formülü üzerinde durduğu ve devre arasında kiralık olarak kadrosuna katacağı yazıldı. Satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanacak milli oyuncu 5.5 yıl aranın ardından Türkiye'ye dönmüş olacak.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Galatasaray, Real Madrid ile görüştü! Teklife...Galatasaray, Real Madrid ile görüştü! Teklife...
Galatasaray, Eczacıbaşı ve Fenerbahçe'de voleybol oynayan Metin Görgün, intihar etti!Galatasaray, Eczacıbaşı ve Fenerbahçe'de voleybol oynayan Metin Görgün, intihar etti!
Ekranlara yansımamıştı! Jesus sakatlanan oyuncuya böyle tepki gösterdiEkranlara yansımamıştı! Jesus sakatlanan oyuncuya böyle tepki gösterdi
Anahtar Kelimeler:
Cengiz Ünder Marsilya son dakika haberler galatasaray son dakika haberleri atan dakika haberleri ak n dakika haberleri başakşehi

En Çok Okunan Haberler

Haber spikeri Ela Rümeysa Cebeci fiyatlara isyan etti: Marketten ekmek alayım dedim bir baktım 72 TL!

Haber spikeri Ela Rümeysa Cebeci fiyatlara isyan etti: Marketten ekmek alayım dedim bir baktım 72 TL!

Marsilya taraftarı işi biraz abarttı! 12 bin kişiyle inanması zor gösteri...

Marsilya taraftarı işi biraz abarttı! 12 bin kişiyle inanması zor gösteri...

Hasan Atilla Uğur'dan canlı yayında gündem olacak sözler! İşte Abdullah Öcalan'a kurduğu ilk cümle

Hasan Atilla Uğur'dan canlı yayında gündem olacak sözler! İşte Abdullah Öcalan'a kurduğu ilk cümle

Fenerbahçe'de Arda Güler şoku!

Fenerbahçe'de Arda Güler şoku!

Hull City'nin yeni menajeri belli oldu! Acun Ilıcalı'dan tarihi ters köşe

Hull City'nin yeni menajeri belli oldu! Acun Ilıcalı'dan tarihi ters köşe

Galatasaray, Real Madrid ile görüştü! Teklife...

Galatasaray, Real Madrid ile görüştü! Teklife...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Duş alırken bir anda kör kalabilirsiniz

Duş alırken bir anda kör kalabilirsiniz

Kendinize zaman ayırmayı unuttunuz! Dinlenme zamanı geldi

Kendinize zaman ayırmayı unuttunuz! Dinlenme zamanı geldi

Gülümseten Kasım Fırsatları'nın kaçırmamanız gereken ürünleri!

Gülümseten Kasım Fırsatları'nın kaçırmamanız gereken ürünleri!

Sevişirken boğup öldürdü! Cesediyle cinsel ilişkiye girdi

Sevişirken boğup öldürdü! Cesediyle cinsel ilişkiye girdi

Afrodizyak etkisi inanılmaz! Cinsel gücü ve performansı zirveye çıkarır

Afrodizyak etkisi inanılmaz! Cinsel gücü ve performansı zirveye çıkarır

Flaş indirimdeki ürünleri sizin için seçtik! Fırsat sona ermeden acele edin

Flaş indirimdeki ürünleri sizin için seçtik! Fırsat sona ermeden acele edin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.