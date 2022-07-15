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Son dakika: Cenk Tosun golle döndü! Beşiktaş, Avusturya'daki son hazırlık maçında Mainz 05'i mağlup etti...

15.07.2022 23:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Yeni sezon çalışmalarını Avusturya'daki kampında sürdüren Beşiktaş, buradaki son hazırlık maçında Almanya'nın Mainz 05 ekibiyle karşı karşıya geldi. Daha önce oynadığı iki hazırlık maçında bir galibiyet ve bir beraberlik alan siyah - beyazlılar, Mainz 05 karşısında sahadan 1-0'lık üstünlükle ayrıldı. Cenk Tosun ve Salih Uçan'ın performansı, taraftarlar tarafından büyük beğeni topladı.

Son dakika: Cenk Tosun golle döndü! Beşiktaş, Avusturya'daki son hazırlık maçında Mainz 05'i mağlup etti...

Son dakika haberleri: Avusturya'da kampında daha önce Werder Bremen'i 2-1 mağlup eden ve Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş, buradaki son hazırlık maçında Mainz 05 ile karşılaştı. Siyah - beyazlıların yeni transferlerinin de sahne aldığı mücadelede kazanan taraf Beşiktaş oldu.

Kufstain Arena'da oynanan müsabaka, Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Siyah - beyazlılara galibiyeti getiren golü 24. dakikada Cenk Tosun kaydetti.

SALİH UÇAN'DAN HARİKA ASİST

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Orta alanda kazanılan top sonrasında Salih Uçan, savunmanın arkasına attığı pasla Cenk Tosun'u gördü. Tecrübeli golcü, sert ve düzgün bir vuruş yaparak uzak köşeden topu ağlarla buluşturdu.

YENİ TRANSFERLER DE FORMA GİYDİ

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Beşiktaş'ın yeni transferi Cenk Tosun; ilk 11'de maça başlarken, Wout Weghorst ve Jackson Muleka oyuna sonradan dahil oldu.

BEŞİKTAŞ'IN HAZIRLIK MAÇI PROGRAMI

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9 Temmuz Cumartesi:

17.00 Beşiktaş 2-1 Werder Bremen (Tivoli Stadı)

12 Temmuz Salı:

17.00 Beşiktaş 0-0 Viktoria Plzen (Kufstein Arena)

15 Temmuz Cuma:

21.15 Beşiktaş 1-0 Mainz 05 (Kufstein Arena)

23 Temmuz Cumartesi:

20.00 Beşiktaş-Wolverhampton (Estadio Camilo Cano La Nucia)

26 Temmuz Salı:

20.00 Beşiktaş-Deportivo Alaves (Estadio Camilo Cano La Nucia)

30 Temmuz Cumartesi:

19.00 Beşiktaş-Sampdoria (Vodafone Park)

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