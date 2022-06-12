Son dakika: Cristiano Ronaldo değil, Serdar Dursun! Golleri atıyor, sosyal medyayı sallıyor...

Son dakika haberleri: A Milli Takımımız, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup 3. maçında Lüksemburg ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmadan 2-0'lık galibiyetle ayrılan 'Bizim Çocuklar' grupta gol yemeden lider durumda yer alırken, Serdar Dursun geceye damgasını vurdu.

Ay - Yıldızlı takımımıza galibiyeti getiren golleri 37. dakikada penaltıdan Hakan Çalhanoğlu ve 76. dakikada Serdar Dursun kaydetti.

'SIUUU'

Başarılı santrfor Serdar Dursun, gollerine devam ederken ağları sarstığı pozisyonun ardından yine Cristiano Ronaldo ile özdeşleşmiş olan "Siu" sevincini yaptı.

7. MAÇINDA 7 GOLÜ

Öte yandan deneyimli futbolcu, A Milli Takım formasıyla çıktığı 7. maçta 7. golünü kaydederek formunu sürdürdü. Ayrıca Dursun, milli maçlarda her 34 dakikada bir gol atmayı başardı.

Serdar Dursun'un performansı, sosyal medyaya ise böyle yansıdı;





