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Son dakika: Cristiano Ronaldo değil, Serdar Dursun! Golleri atıyor, sosyal medyayı sallıyor...

12.06.2022 00:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: A Milli Takımımız, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup 3. maçında Lüksemburg'a konuk oldu. Ay - Yıldızlılar, 2-0'lık üstünlükle ayrıldı. Kırmızı - beyazlı takımımızda golleri Hakan Çalhanoğlu ve Serdar Dursun kaydetti. İkinci golü atan Dursun, milli takımdaki 7. maçında 7. kez ağları sarstı ve sosyal medyanın gündemine oturdu. Başarılı golcü için Cristiano Ronaldo benzetmeleri yapıldı.

Son dakika: Cristiano Ronaldo değil, Serdar Dursun! Golleri atıyor, sosyal medyayı sallıyor...

Son dakika haberleri: A Milli Takımımız, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup 3. maçında Lüksemburg ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmadan 2-0'lık galibiyetle ayrılan 'Bizim Çocuklar' grupta gol yemeden lider durumda yer alırken, Serdar Dursun geceye damgasını vurdu.

Ay - Yıldızlı takımımıza galibiyeti getiren golleri 37. dakikada penaltıdan Hakan Çalhanoğlu ve 76. dakikada Serdar Dursun kaydetti.

'SIUUU'

Başarılı santrfor Serdar Dursun, gollerine devam ederken ağları sarstığı pozisyonun ardından yine Cristiano Ronaldo ile özdeşleşmiş olan "Siu" sevincini yaptı.

7. MAÇINDA 7 GOLÜ

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Öte yandan deneyimli futbolcu, A Milli Takım formasıyla çıktığı 7. maçta 7. golünü kaydederek formunu sürdürdü. Ayrıca Dursun, milli maçlarda her 34 dakikada bir gol atmayı başardı.

Serdar Dursun'un performansı, sosyal medyaya ise böyle yansıdı;

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