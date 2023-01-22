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Son dakika: Arapları kızdırdı! Cristiano Ronaldo'ya Al Nassr'daki ilk maçında büyük tepki! 'Futbol hayatını noktalamış!'

22.01.2023 22:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Manchester United ile sözleşmesini feshettikten sonra büyük bir sürprize imza atarak Al Nassr'a transfer olan Cristiano Ronaldo, yeni takımında ilk maçına çıktı. Portekizli yıldız, MRSOOL Park'ta binlerce futbolseverin önünde oynanan müsabakada Al İttifak'a karşı sahaya kaptan olarak ilk 11'de çıktı. Ancak Cristiano Ronaldo'nun performansı, taraftarların beklediği gibi olmadı ve yıldız futbolcu etkisiz bir oyun sergiledi.

Son dakika: Arapları kızdırdı! Cristiano Ronaldo'ya Al Nassr'daki ilk maçında büyük tepki! 'Futbol hayatını noktalamış!'

Son dakika haberleri: FIFA Dünya Kupası'ndan önce verdiği röportajda kulübü Manchester United'ı ihanetle suçlayan ve teknik direktör Erik ten Hag'a saygı duymadığını dile getiren Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesi feshedilmişti. Portekizli yıldız, Dünya Kupası'nın ardından büyük bir sürprize imza atarak Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Nassr'a transfer olmuştu.

İLK MAÇINA KAPTAN OLARAK ÇIKTI

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Cristiano Ronaldo, İngiltere'den kalan 2 maçlık cezasını tamamlamasının ardından Al Nassr formasıyla ilk maçına Al İttifak karşısında çıktı. İlk 11'de sahaya çıkan ve kaptanlık bandını takan dünyaca ünlü yıldızı izlemeye yaklaşık 25 bin futbolsever geldi.

TALISCA ATTI, GALİBİYET GELDİ

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Ligin 14. haftasında oynanan maç, Al Nassr'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 31. dakikada Anderson Talisca kaydetti.

RONALDO BEKLENENİ VEREMEDİ

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Karşılaşmada 90 dakika boyunca sahada kalan Cristiano Ronaldo ise etkisiz bir performans sergileyerek, taraftarların beklediği oyunu ortaya koyamadı.

İLK MAÇINDAKİ PERFORMANSI

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Maçta 40 kez topla buluşan Cristiano Ronaldo, 26 pasının 23'ünde isabet sağladı ve %86 pas oranıyla oynadı. Girdiği 5 ikili mücadelenin 1'inden galip ayrılan 37 yaşındaki yıldız, 1 hava topu mücadelesine giren Ronaldo, rakibine üstünlük sağlayamadı. 8 top kaybı yapan Ronaldo, çektiği iki şutun birinde kaleyi bulabildi. Karşılaşmada 1 faul yapan Ronaldo, 1 kez de ofsayta düştü.

"FUTBOLU KAFASINDA BİTİRMİŞ"

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Müsabakada yakaladığı gol fırsatlarını değerlendiremeyen Ronaldo, sosyal medyada tepkiyle karşılaştı. Dünyaca ünlü futbolcunun performansını eleştiren bazı futbolseverler, 'Futbolu kafasında bitirmiş' ve 'Arabistan'a para için gitmiş' gibi yorumlarda bulundular.

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