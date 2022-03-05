SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Son dakika: Cüneyt Çakır'ın yeni adresi şaşırttı! Türkiye'den ayrılıyor... Peki ne kadar kazanacak?

Son dakika: Cüneyt Çakır'ın yeni adresi şaşırttı! Türkiye'den ayrılıyor... Peki ne kadar kazanacak?

05.03.2022 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Türkiye'de yönettiği maçlarda hakemliği tartışılan Cüneyt Çakır için flaş bir iddia ortaya atıldı. Hemen hemen her sene Türkiye'den ayrılıp başka bir ülkede hakemlik yapacağı konuşulan Cüneyt Çakır için bu sefer büyük bir iddia geldi. Eski hakem Deniz Ateş Bitnel, Cüneyt Çakır'ın Suudi Arabistan ile anlaştığını ve gelecek sezon Türkiye'de olmayacağını açıkladı. İşte detaylar...

Son dakika: Cüneyt Çakır'ın yeni adresi şaşırttı! Türkiye'den ayrılıyor... Peki ne kadar kazanacak?

Son dakika haberine göre Cüneyt Çakır Türkiye'den ayrılıyor... Ülkemizin yetiştirdiği en büyük hakemler arasında yer alan Cüneyt Çakır'ın Suudi Arabistan'a gideceği iddia edildi. Seneye Cüneyt Çakır'ın ülkeden ayrılacağı konuşulurken, Suudi Arabistan'dan ne kadar para kazanacağı da açıklandı.

SON DAKİKA: CÜNEYT ÇAKIR İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

5e4932736f2f48119c508abe0554981a

Türkiye'nin eski FIFA kokartlı hakemlerinden Deniz Ateş Bitnel, Cüneyt Çakır'ın, Suudi Arabistan ile anlaştığını ifade etti. Bitnel, "Cüneyt Çakır'ın Türkiye'de hakemlik yapmasına belki de müsaade edilmeyecek. Ama Dünya Kupası bekleniyor. Cüneyt Çakır'ın da karşı bir hamlesi var. Cüneyt Çakır Suudi Arabistan Futbol Federasyonu ile görüşmelerini devam ettiriyor. Anlaşma sağlandı." şeklinde konuştu.

YARDIMCILARI KİM OLACAK?

31

Yardımcılarını da açıklayan Bitnel, "Yardımcılarından bir tanesi Bahattin Duran olacak ve kesin. Ama Tarık Ongun olmayacak. Yerine Alparslan Dedeş olacak." ifadelerini kullandı.

CÜNEYT ÇAKIR NE KADAR KAZANIYOR?

3167d26bd6e24bd28b91ded69b726f18

Cüneyt Çakır bu sezon Süper Lig'de 16, Şampiyonlar Ligi'nde 2, Avrupa Ligi'nde 2, Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde 2 ve UAE Pro Lig'de 1 karşılaşma yönetti. Hakemler, TFF ile yapılan anlaşma sonucu aylık olarak maaş alıyor. Spor Toto Süper Lig'de 16 maç yöneten Cüneyt Çakır'ın aylık kazancının ise yaklaşık 27.500 ile 36.000 TL arasında olduğu kaydedildi.

ARABİSTAN'DA KAÇ PARA MAAŞ ALACAK?

8029321b89a148af9f45f099ce79940e

Deniz Ateş Bitel'in Suudi Arabistan ile anlaşma sağladığını söylediği Cüneyt Çakır, Arap ülkesinin Futbol Federasyonu ile sözleşme imzalaması durumunda astronomik bir maaş alacağı iddia edildi. Çakır'ın Suudi Arabistan'dan 1 sezon için 500 bin dolar kazanacağı konuşuluyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TFF'den HES kodu kararı! Stadyuma girişte...TFF'den HES kodu kararı! Stadyuma girişte...
Dünyaca ünlü takımın teknik direktörü Ukrayna'da öldürüldüDünyaca ünlü takımın teknik direktörü Ukrayna'da öldürüldü
Hakan Çalhanoğlu dünya devine gidiyor! 20 milyon euro...Hakan Çalhanoğlu dünya devine gidiyor! 20 milyon euro...
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Cüneyt Çakır Suudi Arabistan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İntikam için geldik, sayımız artıyor

İntikam için geldik, sayımız artıyor

Akaryakıt fiyatı zammı böyle önlenecek!

Akaryakıt fiyatı zammı böyle önlenecek!

Görüntüler paylaşıldı! İşte Kiev yolundaki Rus birlikleri

Görüntüler paylaşıldı! İşte Kiev yolundaki Rus birlikleri

Alternatif bulunamadı! Doğal gaz yerine kömüre dönüş

Alternatif bulunamadı! Doğal gaz yerine kömüre dönüş

Rusya'dan Türkiye hamlesi! Mecburi artış

Rusya'dan Türkiye hamlesi! Mecburi artış

Rusya yaptırımları delmeye başladı! Çin bankaları...

Rusya yaptırımları delmeye başladı! Çin bankaları...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Haftalık burç yorumları: Yoğun bir hafta yaklaşıyor

Haftalık burç yorumları: Yoğun bir hafta yaklaşıyor

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Putin’i savunuyor! Paylaşımları olay yarattı

Putin’i savunuyor! Paylaşımları olay yarattı

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.