Son dakika: Cüneyt Çakır'ın yeni adresi şaşırttı! Türkiye'den ayrılıyor... Peki ne kadar kazanacak?

Son dakika haberine göre Cüneyt Çakır Türkiye'den ayrılıyor... Ülkemizin yetiştirdiği en büyük hakemler arasında yer alan Cüneyt Çakır'ın Suudi Arabistan'a gideceği iddia edildi. Seneye Cüneyt Çakır'ın ülkeden ayrılacağı konuşulurken, Suudi Arabistan'dan ne kadar para kazanacağı da açıklandı.

SON DAKİKA: CÜNEYT ÇAKIR İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Türkiye'nin eski FIFA kokartlı hakemlerinden Deniz Ateş Bitnel, Cüneyt Çakır'ın, Suudi Arabistan ile anlaştığını ifade etti. Bitnel, "Cüneyt Çakır'ın Türkiye'de hakemlik yapmasına belki de müsaade edilmeyecek. Ama Dünya Kupası bekleniyor. Cüneyt Çakır'ın da karşı bir hamlesi var. Cüneyt Çakır Suudi Arabistan Futbol Federasyonu ile görüşmelerini devam ettiriyor. Anlaşma sağlandı." şeklinde konuştu.

YARDIMCILARI KİM OLACAK?

Yardımcılarını da açıklayan Bitnel, "Yardımcılarından bir tanesi Bahattin Duran olacak ve kesin. Ama Tarık Ongun olmayacak. Yerine Alparslan Dedeş olacak." ifadelerini kullandı.

CÜNEYT ÇAKIR NE KADAR KAZANIYOR?

Cüneyt Çakır bu sezon Süper Lig'de 16, Şampiyonlar Ligi'nde 2, Avrupa Ligi'nde 2, Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde 2 ve UAE Pro Lig'de 1 karşılaşma yönetti. Hakemler, TFF ile yapılan anlaşma sonucu aylık olarak maaş alıyor. Spor Toto Süper Lig'de 16 maç yöneten Cüneyt Çakır'ın aylık kazancının ise yaklaşık 27.500 ile 36.000 TL arasında olduğu kaydedildi.

ARABİSTAN'DA KAÇ PARA MAAŞ ALACAK?

Deniz Ateş Bitel'in Suudi Arabistan ile anlaşma sağladığını söylediği Cüneyt Çakır, Arap ülkesinin Futbol Federasyonu ile sözleşme imzalaması durumunda astronomik bir maaş alacağı iddia edildi. Çakır'ın Suudi Arabistan'dan 1 sezon için 500 bin dolar kazanacağı konuşuluyor.



