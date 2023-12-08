Son dakika: Derbi öncesi Beşiktaş'ta Omar Colley gelişmesi! Durumu saatler içinde belli olacak

Son dakika haberleri: Beşiktaş ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında kozlarını paylaşacak. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak maç öncesi iki takım da hazırlıklarını sürdürüyor. Sakatlıklarla boğuşan ev sahibi Beşiktaş'ta son olarak savunma oyuncusu Omar Colley'nin bir problem yaşadığı açıklanmıştı.

İDMANDA SAKATLANMIŞTI

Gambiyalı stoperin 6 Aralık Çarşamba günü yapılan antrenmanda sakatlandığı ve durumunun kontrol edildiği bildirilmişti.

TAKIMLA BİRLİKTE ÇALIŞTI

TRT Spor'un haberine göre Colley, bugün derbi öncesi yapılan son antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

AĞRI HİSSETMEZSE OYNAYACAK

Başarılı futbolcunun ağrı hissetmemesi durumunda Fenerbahçe derbisinde forma giyebileceği aktarıldı.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 18 resmi maça çıkan 31 yaşındaki futbolcu, 1620 dakika sahada kaldı ve 4 gol kaydetti.





