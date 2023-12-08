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  4. Son dakika: Derbi öncesi Beşiktaş'ta Omar Colley gelişmesi! Durumu saatler içinde belli olacak

Son dakika: Derbi öncesi Beşiktaş'ta Omar Colley gelişmesi! Durumu saatler içinde belli olacak

08.12.2023 16:31 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'in 15. haftası dev bir derbiye sahne olacak. Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda Fenerbahçe'yi konuk edecek. 9 Aralık Cumartesi günü oynanacak olan karşılaşma öncesi siyah - beyazlılarda sıcak gelişmeler yaşanıyor. 6 Aralık tarihinde sakatlanan Omar Colley'nin derbide oynayıp oynamayacağı merak ediliyordu. Gambiyalı stoperin son antrenmanda yer aldığı öğrenildi. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Beşiktaş ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında kozlarını paylaşacak. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak maç öncesi iki takım da hazırlıklarını sürdürüyor. Sakatlıklarla boğuşan ev sahibi Beşiktaş'ta son olarak savunma oyuncusu Omar Colley'nin bir problem yaşadığı açıklanmıştı.

İDMANDA SAKATLANMIŞTI

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Gambiyalı stoperin 6 Aralık Çarşamba günü yapılan antrenmanda sakatlandığı ve durumunun kontrol edildiği bildirilmişti.

TAKIMLA BİRLİKTE ÇALIŞTI

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TRT Spor'un haberine göre Colley, bugün derbi öncesi yapılan son antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

AĞRI HİSSETMEZSE OYNAYACAK

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Başarılı futbolcunun ağrı hissetmemesi durumunda Fenerbahçe derbisinde forma giyebileceği aktarıldı.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 18 resmi maça çıkan 31 yaşındaki futbolcu, 1620 dakika sahada kaldı ve 4 gol kaydetti.

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