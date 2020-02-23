SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. SON DAKİKA: Derbide Ersun Yanal'a kırmızı kart çıktı!

SON DAKİKA: Derbide Ersun Yanal'a kırmızı kart çıktı!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 23.02.2020 20:37 | Son Güncelleme

Son dakika gelişmesine göre; Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde flaş bir kırmızı kart çıktı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal 66. dakikada kırmızı kart gördü.

SON DAKİKA: Derbide Ersun Yanal'a kırmızı kart çıktı!

Süper Lig'de 23. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe ile Galatasaray mücadele ederken teknik direktör Ersun Yanal kırmızı kart gördü.

Hakem Halil Umut Meler çizgi ihlali yaptığı gerekçesiyle yoğun itirazlarda bulunan Yanal'ı kırmızı kartla tribüne gönderdi

Ersun Yanal maçın devamını tribünden takip etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İtalya'da koronavirüs vakalarının görüldüğü bölgelerde giriş ve çıkışlara sınırlamaİtalya'da koronavirüs vakalarının görüldüğü bölgelerde giriş ve çıkışlara sınırlama
Ümit Özat'tan çarpıcı Fatih Terim yorumuÜmit Özat'tan çarpıcı Fatih Terim yorumu
En güzel Fenerbahçe sözleriEn güzel Fenerbahçe sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Galatasaray ersun yanal kırmızı kart

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı Yasin Obuz'a sert çıktı!

Acun Ilıcalı Yasin Obuz'a sert çıktı!

Aleyna'nın annesi Akalın'a 'teyze' deyince...

Aleyna'nın annesi Akalın'a 'teyze' deyince...

Galatasaray'da derbi öncesi flaş gelişme

Galatasaray'da derbi öncesi flaş gelişme

Trabzonsporlu taraftardan acı haber

Trabzonsporlu taraftardan acı haber

Terim'den F.Bahçe'ye sürpriz!

Terim'den F.Bahçe'ye sürpriz!

Dev maçın galibi belli oldu

Dev maçın galibi belli oldu

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Fenerbahçe, başkent deplasmanında!

Fenerbahçe, başkent deplasmanında!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

F.Bahçe'den flaş açıklama

F.Bahçe'den flaş açıklama

En güzel Fenerbahçe sözleri

En güzel Fenerbahçe sözleri

Okuyucu Yorumları 11 yorum
yok öyle imparator Fatihe saygı duyup gerekirse ayakkabısını bile silecen ersun :DDD
ersundan cok fb cok kötü yönetiliyo baskan ve yonetımı gercekten rezalet yonetıo fb yı fb bu senede bitmiştir bence ali koç istifa etmelidir ersun yanalda sene sonu bırakmalıdır.gerci yonetimin becerıksızlıgı yuzunden oyuncu alamadı ersun naapsın bgn cok kotu bı takım cıkardı
Ersun yanal perişan ettin bizi defol giiittttt.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenerbahçe'de Ersun Yanal istifa sesleri

F.Bahçe'de Ersun Yanal istifa sesleri

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde kartlar havada uçuştu!

Derbide kartlar havada uçuştu!

ÖZET | Fenerbahçe - Galatasaray maç sonucu: 1-3

G.Saray 20 yıl sonra Kadıköy'de galip!

SON DAKİKA: Derbide Ersun Yanal'a kırmızı kart çıktı!

Derbide Ersun Yanal'a kırmızı kart çıktı!

Fenerbahçe ve Galatasaray, penaltı istatistiğinde zirvede

F.Bahçe ve G.Saray zirveyi paylaşıyorlar!

Ersun Yanal'dan VAR ve hakem açıklaması

Ersun Yanal'dan VAR ve hakem açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.