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SON DAKİKA: Dev derbi öncesi çimlerde Michy Batshuayi'ye müdahale!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
21.09.2024 19:53
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Son dakika... Fenerbahçe'nin Galatasaray ile karşılaştığı mücadele öncesi eski Fenerbahçeli Michy Batshuayi'nin çimlere çıktığı sırada beklenmedik bir olay yaşandı. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Dev derbi öncesi çimlerde Michy Batshuayi'ye müdahale!

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe sahasında Kadıköy ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi iki takım taraftarları ısınmak için çimlere çıkarken, bu isimlerden biri de Michy Batshuayi'ydi.

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20:00 9'
Fenerbahçe Fenerbahçe
0 - 0
Galatasaray Galatasaray

İLK KEZ KADIKÖY'DE

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Transfer sezonunda Fenerbahçe'den ayrılarak Galatasaray'a transfer olan Belçikalı futbolcu yeni takımıyla ilk kez Kadıköy'de boy gösterdi.

MÜDAHALE GELDİ

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Batshuayi'nin Kadıköy'de çimlere çıktığı sırada Fenerbahçe Medya Sorumlusu Alper Yemeniciler'in Batshuayi'nin görüntülerini kayıt alan Galatasaray medya ekibine müdahalede bulunduğu görüldü.

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son dakika batshuayi fenerbahçe
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