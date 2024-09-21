SON DAKİKA: Dev derbi öncesi çimlerde Michy Batshuayi'ye müdahale!

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe sahasında Kadıköy ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi iki takım taraftarları ısınmak için çimlere çıkarken, bu isimlerden biri de Michy Batshuayi'ydi.
Transfer sezonunda Fenerbahçe'den ayrılarak Galatasaray'a transfer olan Belçikalı futbolcu yeni takımıyla ilk kez Kadıköy'de boy gösterdi.
Batshuayi'nin Kadıköy'de çimlere çıktığı sırada Fenerbahçe Medya Sorumlusu Alper Yemeniciler'in Batshuayi'nin görüntülerini kayıt alan Galatasaray medya ekibine müdahalede bulunduğu görüldü.