SON DAKİKA: Dev derbi öncesi çimlerde Michy Batshuayi'ye müdahale!

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe sahasında Kadıköy ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi iki takım taraftarları ısınmak için çimlere çıkarken, bu isimlerden biri de Michy Batshuayi'ydi.

İLK KEZ KADIKÖY'DE

Transfer sezonunda Fenerbahçe'den ayrılarak Galatasaray'a transfer olan Belçikalı futbolcu yeni takımıyla ilk kez Kadıköy'de boy gösterdi.

MÜDAHALE GELDİ

Batshuayi'nin Kadıköy'de çimlere çıktığı sırada Fenerbahçe Medya Sorumlusu Alper Yemeniciler'in Batshuayi'nin görüntülerini kayıt alan Galatasaray medya ekibine müdahalede bulunduğu görüldü.