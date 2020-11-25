SON DAKİKA! Diego Maradona hayatını kaybetti!

Arjantin kaynaklı Clarin, Diego Maradona'nın hayatını kaybettiğini duyurdu!
Clarin: "Kısa bir süre önce geçirdiği beyin ameliyatından sonra Tigre'deki evinde olan 60 yaşındaki Diego Maradona kalp krizi sonrası yaşama veda etti."
Çarkıfelek'e katılan Diego Maradona, Oktay Derelioğlu ile karşılıklı top sektiriyor.
Pele'den Maradona'nın ölümüyle ilgili açıklama: “Bir gün gökyüzünde onunla birlikte top oynayacağız.”
Arjantin milli takım hesabının paylaşımı: “Hoşça kal Diego. Futbol dünyasında atan her kalpte, sonsuza kadar kalacaksın...”
Gary Lineker: "Benim neslimin açık ara, tarihin ise muhtemelen en iyisi. Kutsanmış ama aynı zamanda sıkıntılı bir hayatın ardından, umarım Tanrı'nın elinde biraz olsun rahatlığı ve huzuru bulursun. Huzur içinde yat, Diego."
Fenerbahçe: "Tüm zamanların en iyilerinden biri... Huzur içinde yat Diego Armando Maradona"
Barcelona: "Her şey için teşekkürler Diego"
Napoli: "Sonsuza dek... Hoşça kal Diego"
2 İtalya şampiyonluğu kazandırdığı Napoli için Diego Armando Maradona başka bir boyuttaydı. Napoli sokaklarındaki bu resimler, Arjantinli ismin şehir için önemini gösteriyor.
1986 Dünya Kupası, Arjantinli futbolcu Diego Armando Maradona'nın yıldızlaştığı kupa olarak tarihe geçti.Arjantin'in Dünya Kupası'nı kazanmasında önemli rol oynayan Maradona, 7 maçta attığı 5 golle, takımının en golcü futbolcusu olarak da dikkati çekti.
Meksika'daki Dünya Kupası'na damgasını vuran olay Maradona'nın, İngiltere'ye eliyle attığı goldü.Arjantin ile İngiltere arasında oynanan ve Güney Amerika temsilcisinin 2-1 kazandığı maçta, Maradona takımının 2 golüne de imza attı.
Maradona, Azteca Stadı'nda 114 bin 580 kişinin izlediği maçta İngiliz kaleci Shilton'ı eliyle attığı golle mağlup ederken, Tunuslu hakem Ali Bennaceur orta sahayı gösterdi. İngiliz futbolcuların itirazlarına rağmen hakemin kararı değişmezken, Maradona, daha sonra verdiği röportajda bu gol için "Tanrı'nın eli" ifadesini kullanmıştı...
Maradona, Sevilla formasıyla Galatasaray'a karşı oynarken...
Diego Armando Maradona 30 Ekim 1960'ta Buenos Aires'da doğdu. Birçok uzman, futbol eleştirmenleri, eski futbolcular, şimdiki futbolcular ve futbol taraftarlarınca tüm zamanların en iyi futbolcularından biri olarak görülmektedir. Ayrıca Pelé ile beraber FIFA 20. Yüzyılın Oyuncusu ödülü almıştır.Transferde iki kez en yüksek ücret rekoru kıran tek futbolcudur. Maradona profesyonel futbol kariyeri boyunca Argentinos Juniors, Boca Juniors, Barcelona, Napoli, Sevilla ve Newell's Old Boys takımlarında oynamıştır. Kulüp seviyesinde en ünlü olduğu Napoli takımında çok sayıda övgü almıştı. Dört FIFA Dünya Kupası turnuvasında oynamıştı ve Arjantin adına kaptanlık yaptığı 1986 Dünya Kupası'nda, Batı Almanya'yı finalde 3-2 yenip kupaya uzanmışlardı. O maçtan sonra Altın Top ödülü almıştır. Aynı turnuvada çeyrek finalde İngiltere'ye iki gol atarak 2-1'lik galibiyeti sağlamıştır ve iki gol de tarihe geçmiştir. İkinci golü ise topu 60 metre sürerken beş oyuncuyu geçerek atmıştı. Bu gol 2002 yılında FIFA.com tarafından "Yüzyılın Golü" seçilmişti. Teknik direktörlük tecrübesinin çok az olmasına rağmen Kasım 2008 tarihinde Arjantin teknik direktörlüğüne getirilmiş ve 15 ay sonra 2010 FIFA Dünya Kupası'nda istifa etmişti.
Kuzey İrlanda’nın yetiştirdiği en büyük futbolculardan biri olan George Best de 25 Kasım 2005 tarihinde hayatını kaybetmişti.
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