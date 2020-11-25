SON DAKİKA! Diego Maradona hayatını kaybetti!

Arjantin kaynaklı Clarin, Diego Maradona'nın hayatını kaybettiğini duyurdu!

Clarin: "Kısa bir süre önce geçirdiği beyin ameliyatından sonra Tigre'deki evinde olan 60 yaşındaki Diego Maradona kalp krizi sonrası yaşama veda etti."

YIL 1999...

Çarkıfelek'e katılan Diego Maradona, Oktay Derelioğlu ile karşılıklı top sektiriyor.

TÜM DÜNYADAN MESAJ YAĞIYOR...

Pele'den Maradona'nın ölümüyle ilgili açıklama: “Bir gün gökyüzünde onunla birlikte top oynayacağız.”

Arjantin milli takım hesabının paylaşımı: “Hoşça kal Diego. Futbol dünyasında atan her kalpte, sonsuza kadar kalacaksın...”

Gary Lineker: "Benim neslimin açık ara, tarihin ise muhtemelen en iyisi. Kutsanmış ama aynı zamanda sıkıntılı bir hayatın ardından, umarım Tanrı'nın elinde biraz olsun rahatlığı ve huzuru bulursun. Huzur içinde yat, Diego."

Fenerbahçe: "Tüm zamanların en iyilerinden biri... Huzur içinde yat Diego Armando Maradona"

Barcelona: "Her şey için teşekkürler Diego"

Napoli: "Sonsuza dek... Hoşça kal Diego"

2 İtalya şampiyonluğu kazandırdığı Napoli için Diego Armando Maradona başka bir boyuttaydı. Napoli sokaklarındaki bu resimler, Arjantinli ismin şehir için önemini gösteriyor.