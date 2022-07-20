Son dakika: Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçında, karşılaşmadan çok bu olay konuşuldu! 4 yıl sonra rekor geldi...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi umutlarını İstanbul'a taşıdı. Jorge Jesus yönetiminde ilk resmi maçına çıkan sarı-lacivertliler, Mircea Lucescu’lu Dinamo Kiev’le kozlarını paylaştı. Nefesleri kesen kritik maçın 90 dakikasında gol sesi çıkmadı ve iki ekip 0-0'lık beraberlikle sahadan ayrıldı.

MAÇ SONUNDA İLGİNÇ İSTATİSTİK! HERKES ŞAŞTI KALDI

Mircea Lucescu'nun takımı Dinamo Kiev, 90 dakika boyunca etkisiz bir oyun ortaya koydu. Sayısız gol pozisyonunu harcayan Fenerbahçe, karşılaşmadan 0-0'lık eşitlikle ayrıldı. Karşılaşmanın sonunda maçın istatistiklerine bakan futbolseverler çok ilginç bir olayla karşılaştı. Maç boyunca Fenerbahçe kalesine isabetli 1 şut bile çekemeyen Dinamo Kiev, 4 yıl sonra rekor kırmış oldu. En son 4 yıl önce rakip kaleye isabetli şut çekemeyen Kiev temsilcisi, bu kötü rekorunu yeniledi.

MAÇ İSTATİSTİKLERİ

Topla oynama

Dinamo Kiev: %39

Fenerbahçe: %61

Toplam şut/İsabetli şut

Dinamo Kiev: 8/0

Fenerbahçe: 14/8



