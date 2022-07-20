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Son dakika: Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçında, karşılaşmadan çok bu olay konuşuldu! 4 yıl sonra rekor geldi...

20.07.2022 23:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk mücadelesinde Dinamo Kiev ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler maçın 1. dakikasından son dakikasına kadar karşılaşmada üstün bir oyun ortaya koydu. Maç sonunda ortaya çıkan istatistik ise görenleri şaşkına çevirdi.

Son dakika: Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçında, karşılaşmadan çok bu olay konuşuldu! 4 yıl sonra rekor geldi...
İrfan Can Kahveci

İrfan Can Kahveci

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi umutlarını İstanbul'a taşıdı. Jorge Jesus yönetiminde ilk resmi maçına çıkan sarı-lacivertliler, Mircea Lucescu’lu Dinamo Kiev’le kozlarını paylaştı. Nefesleri kesen kritik maçın 90 dakikasında gol sesi çıkmadı ve iki ekip 0-0'lık beraberlikle sahadan ayrıldı.

MAÇ SONUNDA İLGİNÇ İSTATİSTİK! HERKES ŞAŞTI KALDI

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Mircea Lucescu'nun takımı Dinamo Kiev, 90 dakika boyunca etkisiz bir oyun ortaya koydu. Sayısız gol pozisyonunu harcayan Fenerbahçe, karşılaşmadan 0-0'lık eşitlikle ayrıldı. Karşılaşmanın sonunda maçın istatistiklerine bakan futbolseverler çok ilginç bir olayla karşılaştı. Maç boyunca Fenerbahçe kalesine isabetli 1 şut bile çekemeyen Dinamo Kiev, 4 yıl sonra rekor kırmış oldu. En son 4 yıl önce rakip kaleye isabetli şut çekemeyen Kiev temsilcisi, bu kötü rekorunu yeniledi.

MAÇ İSTATİSTİKLERİ

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Topla oynama

Dinamo Kiev: %39
Fenerbahçe: %61

Toplam şut/İsabetli şut

Dinamo Kiev: 8/0
Fenerbahçe: 14/8

Son dakika: Fenerbahçe Dinamo Kiev ile 0-0 berabere kaldı! Sarı-Lacivertliler turu İstanbul'a bıraktıSon dakika: Fenerbahçe Dinamo Kiev ile 0-0 berabere kaldı! Sarı-Lacivertliler turu İstanbul'a bıraktı


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