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Son dakika: Fenerbahçe Dinamo Kiev ile 0-0 berabere kaldı! Sarı-Lacivertliler turu İstanbul'a bıraktı

20.07.2022 22:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Fenerbahçe haberi: Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu mücadelesinde Ukrayna ekiplerinden Dinamo Kiev ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Ukrayna'da yaşanan savaş hali nedeniyle Polonya'nın Lodz kentinde oynanan karşılaşma başladığı skorla sona erdi. Bu skorla temsilcimi Fenerbahçe turu İstanbul'a bırakmış oldu. Sarı-Lacivertliler'in tecrübeli çalıştırıcısı Jorge Jesus ilk 11'de yeni transferlerden Joshua King ve William Arao'ya forma şansı verdi. İşte detaylar...

Son dakika: Fenerbahçe Dinamo Kiev ile 0-0 berabere kaldı! Sarı-Lacivertliler turu İstanbul'a bıraktı

UEFA Şampiyonlar Ligi 2’nci Ön Eleme Turu ilk maçında Dinamo Kiev, Fenerbahçe’yi konuk etti. Karşılaşma, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sebebiyle karşılaşma Polonya’nın Lodz kentindeki Miejski Stadı'nda oynandı. TSİ 21.00’de başlayan maçta İsveç Futbol Federasyonu’ndan Glenn Nyberg düdük çaldı. Mücadele başladığı skorla 0-0 eşitlikle tamamlanırken, temsilcimiz İstanbul'da oynanacak maç öncesi Polonya'dan avantajla dönmüş oldu. Alınan bu skorun ardından taraftarlar sosyal medyada "Bu Fener, Kiev'i eler" şeklinde yorumlarda bulundu.

YENİ TRANSFERLER İLK 11'DE

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Fenerbahçe’de teknik direktör Jorge Jesus, geçtiğimiz sezondan 8 oyuncunun yanı sıra takıma yeni katılan Willian Arao ile Joshua King’e ilk 11’de forma verdi. Portekizli teknik adam geçtiğimiz sezonu Bursaspor’da geçiren ve kamp döneminde etkili bir şekilde performans gösteren İsmail Yüksek’i de Dinamo Kiev karşısında 11’de sahaya sürdü. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, mücadeleye; “Altay, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Szalai, Ferdi Kadıoğlu, Arao, İsmail Yüksek, İrfan Can, Rossi, Valencia, King” 11’i ile çıktı.

3 YENİ İSİM YEDEK SOYUNDU

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Fenerbahçe’nin Dinamo Kiev ile oynadığı maçta 3 yeni transfer yedek soyundu. Sarı-lacivertli ekipte, Lincoln Henrique, Bruma ve Emre Mor yedekler arasında yer aldı.

RÖVANŞ 27 TEMMUZ'DA!

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Temsilcimiz Fenerbahçe rövanş mücadelesinde rakibini Kadıköy'de konuk edecek. Karşılaşma 27 Temmuz'da saat 20.00'de oynanacak. Mücadelede İtalyan hakem Massimiliano Irrati düdük çalacak.

ALİ KOÇ VE YÖNETİM KURULU STATTA İZLEDİ

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Fenerbahçe’de başkan Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri mücadeleyi statta takip etti. Ali Koç’a, Selahattin Baki, Can Gebetaş, Fethi Pekin, Bekir İldem, Ömer Okan, Simla Türker Beyazıt, Ruşen Çetin, Özgür Özaktaç eşlik etti.

TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

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Fenerbahçeli taraftarlar, takımlarını Polonya’da da yalnız bırakmadı. Miejski Stadı'nda oynanan maçta hem Polonya’dan hem de çevre ülkelerden gelen taraftarlar yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek oldu.

Öte yandan tribünlerde Fenerbahçeli taraftarların yanı sıra diğer Türk takımlarının formalarını giyen seyircilerin de olduğu görüldü.

UKRAYNA ULUSAL MARŞI OKUNDU

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Dinamo Kiev ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşma öncesinde UEFA’dan alınan özel izinle statta Ukrayna Ulusal Marşı okundu. Marşın ardından statta yer alan bütün taraftarlar alkışladı.


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Polonya Ukrayna fenerbahçe şampiyonlar ligi
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