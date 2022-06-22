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SON DAKİKA: Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçının yeri belli oldu!

22.06.2022 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor haberi... UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan Fenerbahçe, gerçekleştirilen kura sonrası Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile eşleşmişti. Mücadelenin ilk ayağı 20 Temmuz'da Dinamo Kiev ev sahipliğinde oynanacakken, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle nerede oynanacağı merak ediliyordu. Zorlu karşılaşmanın stadyumu belli oldu. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçının yeri belli oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ikinci ön eleme turundan katılan temsilcimiz Fenerbahçe, gerçekleştirilen kura sonucu Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile eşleşmişti. 20 Temmuz'da oynanacak mücadelenin Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle hangi stadyumda oynanacağı konusu da yapılan açıklamayla açıklığa kavuştu.

İLK MAÇ POLONYA'DA!

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Mücadelenin ilk ayağı Dinamo Kiev'in ev sahipliğinde oynanacakken, ülkedeki savaş durumu ile karşılaşmanın nerede oynanacağı konusu merak ediliyordu. 20 Temmuz Çarşamba günü gerçekleşecek karşılaşmanın, Polonya’nın Lodz kentindeki Miejski Stadyumu'nda oynanacağı açıklandı.

İki ayaklı eşleşmenin sonunda skor olarak üstünlüğü yakalayan ekip, Devler Ligi'nde 3. ön eleme turuna yükselecek.

"KAFAMIZ KARIŞIK" DEMİŞTİ!

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Eşleşme sonrası açıklamalarda bulunan Dinamo Kiev'in tecrübeli hocası Mircea Lucescu yaşanan belirsizliklere dair, "Savaş nedeniyle aramızdan ayrılanlar oldu, belirsizlikler var. Yeni genç futbolcularımız var. Daha çok gençlere şans vermek istiyorum." sözlerini kullanmıştı


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UEFA Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe Futbol Kulübü
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