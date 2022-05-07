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Son dakika: Domenec Torrent, Galatasaray'da kalacak mı? İlk kez açıkladı...

07.05.2022 22:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 36. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir ile Galatasaray, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Müsabaka 0-0 sonuçlanırken, geleceği hakkında birçok tartışma olan Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, maçın ardından önemli ifadeler kullandı.

Son dakika: Domenec Torrent, Galatasaray'da kalacak mı? İlk kez açıkladı...

Son dakika haberleri: Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Medipol Başakşehir deplasmanına çıktı. Karşılaşma 0-0 sonuçlandı ve sarı - kırmızılılar üst üste ikinci kez puan kaybı yaşadı.

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Başakşehir maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

"BAŞKANLA GÖRÜŞME YAPTIK"

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Başkan Burak Elmas ile görüştüğünü söyleyen Torrent, "İstanbul'da çok mutluyum. Daha da mutlu olduğum şey Galatasaray'da çalışmak. Ben şanslıyım çünkü Twitter'a, Instagram'a bakmam. İnterneti okumam. Başkanla dün bir görüşme yaptık ama takımın durumu hakkında konuştuk. Dışarıda yazılan şeyler hakkında bir görüşme geçmedi. Kalan 2 maçta mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"1 SENEMİZ DAHA VAR"

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Geleceğiyle ilgili konuşan İspanyol çalıştırıcı, "1 senemiz daha var Galatasaray'da. Onun üzerine konuşmalar yaptık. İsmi Galatasaray olan çok önemli bir kulübü temsil ediyoruz burada. Kazanır, kaybedersiniz ama tutumunuz böyle olmalı." dedi.

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