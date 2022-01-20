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Son dakika: Domenec Torrent'ten ilginç açıklama: Kendimizi geliştirdik

20.01.2022 22:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Galatasaray'da Kasımpaşa mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulunan Domenec Torrent, Sarı-Kırmızılı taraftarların tepkisi çekti. 3-1'lik alınan mağlubiyetinin ardından konuşan Torrent, "7 günde gerçekten daha iyi oynadığımızı söyleyebiliriz. 7 gün içerisinde kendimizi geliştirdik" ifadelerini kullandı. Galatasaraylı taraftarlar bu açıklamanın ardından sosyal medyada adeta çılgına döndü.

Son dakika: Domenec Torrent'ten ilginç açıklama: Kendimizi geliştirdik

Son dakika: Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olarak büyük bir şok yaşadı. Domenec Torrent yönetiminde çıktığı 2 maçtan da puan alamayan Galatasaray'da İspanyol çalıştırıcı maç sonunda flaş ifadeler kullandı. Söylediği cümlelere tepki gösteren Galatasaraylı taraftarlar sosyal medyada Torrent'i eleştirmeye başladı.

"İKİCİ YARIDA İYİ OYNADIĞIMIZA İNANIYORUM"

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Karşılaşmayı değerlendiren Domenec Torrent "Uzatmalarda iki gol attılar. 1-2 olduktan sonra skor, gol atma şansımız vardı. İkinci yarıda daha iyi oynadığımıza inanıyorum. Savunmada ve ofansif olarak birebirlerde kayıplarımız oluyor, kaybediyoruz. Dönen topları kazanamıyoruz. Takım son 20 dakikada gerçekten sıkıntı yaşıyor." dedi.

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"KENDİMİZİ GELİŞTİRDİK"

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Sarı-kırmızılı takımdaki eksiklerden bahseden Torrent "7-8 eksiğimiz var. Bahane değil ama bu gerçek. Ne varsa o. Bizim burada olma sebebimiz takımın iyi sonuçlar çıkarmamasıydı. 7 günde gerçekten daha iyi oynadığımızı söyleyebiliriz. 7 gün içerisinde kendimizi geliştirdik. 3 tane de önemli maç vardı. Bunları düşündüğümüz zaman kendimizi geliştirmek zorunda olduğumuzu biliyoruz. Daha çok kendimizi geliştirmemiz gereken yer ruh hali." ifadelerini kullandı.

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"DAHA İYİ SONUÇLAR ALMAMIZ GEREKİYOR"

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Trabzonspor maçı hakkında gelen soru üzerine Torrent "Bazı oyuncuları geri döndürebilecek miyiz ona bakacağız. Sonra çalışacağız. Biz gelirken bu durumu biliyorduk. Antrenman yapmadan 7 gün içerisinde 3 tane maç olması söz konusu. Victor, Taylan, Berkan gibi oyuncular geri dönecek. Galatasaray gibi bir takım Galatasaray'a yakışır sonuçlar alamayınca oyuncular etkileniyor. Taraftarı mutlu etmek için daha iyi sonuçlar almamız gerekiyor." açıklamasını yaptı.

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