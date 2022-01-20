Son dakika: Galatasaray taraftarı Burak Elmas’ın locasının etrafını sardı! Polisler araya girdi, Luis Campos şoka uğradı

Galatasaray’dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Burak Elmas yönetimini maç 0-0 sürerken istifaya davet eden Galatasaray taraftarı maçın son dakikalarında Burak Elmas’ın locasının etrafını sararak tepki gösterdi. Taraftarların bir kısmı Burak Elmas’ın olduğu locaya su şişesi attı.

TRİBÜNDE İZLEDİLER

Galatasaray- Kasımpaşa maçını dün İstanbul'a gelen Portekizli futbol adamı Luis Campos, Başkan Burak Elmas ve Kaptan Fernando Muslera ile birlikte izledi.

TARAFTAR YÖNETİMİ İSTİFAYA DAVET ETTİ

Süper Lig'de son 10 maçta 1 galibiyet alabilen Galatasaray'da taraftarlar Kasımpaşa karşılaşmasına ilgi göstermedi. Yaklaşık 52 bin kişi kapasiteli statta mücadeleyi 10 bine yakın taraftar takip etti. Yönetime maç başından sonuna kadar ''Yönetim istifa sesleri'' yükseldi.

