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  4. Son dakika: Galatasaray taraftarı Burak Elmas’ın locasının etrafını sardı! Polisler araya girdi, Luis Campos şoka uğradı

Son dakika: Galatasaray taraftarı Burak Elmas’ın locasının etrafını sardı! Polisler araya girdi, Luis Campos şoka uğradı

20.01.2022 22:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Galatasaray haberleri! Galatasaray kendi sahasında Kasımpaşa’ya 3-1 mağlup oldu. Sarı kırmızılı taraftarlar maç sonunda Başkan Burak Elmas’ın maçı izlediği locanın etrafını sardı ve başkana büyük tepki gösterdi. Taraftarlar ayrıca Fatih Terim lehine de tezahüratlarda bulundu. Burak Elmas ile maçı birlikte izleyen Luis Campos şok oldu.

Galatasaray’dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Burak Elmas yönetimini maç 0-0 sürerken istifaya davet eden Galatasaray taraftarı maçın son dakikalarında Burak Elmas’ın locasının etrafını sararak tepki gösterdi. Taraftarların bir kısmı Burak Elmas’ın olduğu locaya su şişesi attı.

TRİBÜNDE İZLEDİLER

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Galatasaray- Kasımpaşa maçını dün İstanbul'a gelen Portekizli futbol adamı Luis Campos, Başkan Burak Elmas ve Kaptan Fernando Muslera ile birlikte izledi.

TARAFTAR YÖNETİMİ İSTİFAYA DAVET ETTİ

Süper Lig'de son 10 maçta 1 galibiyet alabilen Galatasaray'da taraftarlar Kasımpaşa karşılaşmasına ilgi göstermedi. Yaklaşık 52 bin kişi kapasiteli statta mücadeleyi 10 bine yakın taraftar takip etti. Yönetime maç başından sonuna kadar ''Yönetim istifa sesleri'' yükseldi.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
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