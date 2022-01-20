Son dakika: Galatasaray'da çöküş sürüyor! Kasımpaşa'ya mağlup olan Sarı-Kırmızılarda yönetim istifaya davet edildi

Son dakika Galatasaray haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 22. hafta karşılaşmasında Galatasaray ile Kasımpaşa kozlarını paylaştı. Maç öncesi düşme hattıyla arasında 6 puan fark kalan Galatasaray, bu maça mutlak 3 puan parolasıyla çıkmıştı. Son 10 maçından yalnızca 1 galibiyet çıkarabilen Sarı-Kırmızılılarda Domenec Torrent değişikliği sonrası bu karşılaşmadan alınacak galibiyetle moral bulmak hedefleniyordu. Kasımpaşa ise zorlu deplasmandan puan ya da puanlar alarak düşme hattından uzaklaşmayı planlıyordu. Karşılıklı ataklara sahne olan maç 3-1'lik Kasımpaşa üstünlüğü ile sona erdi.

AANHOLT VE ALPASLAN ORTA SAHADA

Sarı-kırmızılı takımın yeni teknik direktörü Torrent, savunma oyuncuları Patrick van Aanholt ve Alpaslan Öztürk'ü orta sahada görevlendirdi.

İspanyol teknik adam, Kasımpaşa karşılaşmasına takımını 4-2-3-1 formasyonunda çıkardı. Torrent, Berkan Kutlu ve Taylan Antalyalı'nın cezalı olduğu müsabakada savunmanın önünde defansif orta saha rolünde Van Aanholt ve Alpaslan'a görev verdi.

TORRENT, SİFTAH YAPTI

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent, ilk kez sarı-kırmızılı taraftar önünde maça çıktı.

Fatih Terim ile yolların ayrılmasından sonra göreve getirilen İspanyol teknik adam, ilk sınavını 21. haftada deplasmanda Atakaş Hatayspor karşısında verdi. Torrent, Nef Stadı'nda ilk kez Kasımpaşa karşılaşmasıyla görev yaptı.

Maç öncesi sarı-kırmızılı taraftarlar, 59 yaşındaki teknik direktörü tribüne çağırarak sevgi gösterisinde bulundu. Torrent de alkışlayarak taraftarları selamladı. Bu sırada bazı taraftarlar da Terim'in yerine gelen teknik adama ıslıkla tepki gösterdi.

AHMET ÇALIK UNUTULMADI

Galatasaray taraftarı, trafik kazasında hayatını kaybeden İttifak Holding Konyaspor'un milli futbolcusu Ahmet Çalık'ı andı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, bir dönem sarı-kırmızılı formayı da giyen Ahmet Çalık için kale arkasına "Çocukluk aşkın seni hiç unutmayacak! Kalbimizdesin Ahmet Çalık." yazılı pankart astı. Maç öncesinde Ahmet Çalık'ın Galatasaray'daki şampiyonluk kutlamaları sırasındaki görüntüleri stattaki ekranlara yansıdı. Bu sırada taraftarlar, alkışladıktan sonra "Ahmet Çalık ölmedi kalbimizde yaşıyor," şeklinde tezahüratta bulundu.

Taraftarlar, Galatasaray'da 5 numaralı formayı giyen Ahmet Çalık'ın anısına maçın ilk 5 dakikasında tezahürat yapmadı ve bu bölümü suskun geçirdi. Taraftarlar suskunluğunu "Ahmet Çalık ölmedi kalbimizde yaşıyor" tezahüratıyla sonlandırdı. Bu sırada stattaki ekranlarda Ahmet Çalık ile ilgili videolar gösterildi.

Futbolcular da topu dışarı atarak alkışlarla Ahmet Çalık'ı andı.

TARAFTAR YÖNETİMİ İSTİFAYA DAVET ETTİ

Karşılaşmada Nef Stadı tribünlerinin büyük bölümü boş kaldı.

Süper Lig'de son 10 maçta 1 galibiyet alabilen Galatasaray'da taraftarlar Kasımpaşa karşılaşmasına ilgi göstermedi. Yaklaşık 52 bin kişi kapasiteli statta mücadeleyi 10 bine yakın taraftar takip etti. Yönetime maç başından sonuna kadar ''Yönetim istifa sesleri'' yükseldi.

DONK'A SEVGİ GÖSTERİSİ

Galatasaray taraftarları, eski futbolcuları Ryan Donk'a sevgi gösterisinde bulundu.

Taraftarlar, müsabaka öncesinde ısınmak için sahaya çıkan tecrübeli futbolcuyu tribüne çağırdı. Donk, kale arkasındaki taraftarların önüne giderek onları selamladı.

KASIMPAŞA'DA TEK DEĞİŞİKLİK

Kasımpaşa, Süper Lig'de son yapılan GZT Giresunspor maçının ilk 11'ine göre tek değişiklikle sahada yer aldı.

Lacivert-beyazlı takım, Galatasaray müsabakasına Ertuğrul Taşkıran, Florent Hadergjonaj, Ryan Donk, Tarkan Serbest, Evren Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Haris Hajradinovic, Michal Travnik, Mortadha Ben Ouanes, Ahmet Emin Engin ve Umut Bozok 11'i ile çıktı.

Yedek kulübesinde ise Erdem Canpolat, Harun Tekin, Sakıb Aytaç, Kevin Varga, Tomas Brecka, Mehmet Feyzi Yıldırım, Taha Veysel Kemendi, Mamadou Fall, Sarp Yavrucu ve Hasan Emre Yeşilyurt yer aldı.

Lacivert-beyazlıların 21. haftada GZT Giresunspor'u deplasmanda 2-0 yendiği maça ilk 11'de başlayan Brecka, yedeğe çekildi. Bu oyuncunun yerine Donk eski takımına karşı forma şansı buldu.

