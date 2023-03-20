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Son dakika: Dünya basını bu sözleri konuşuyor! Derbi sonrası kavga ve Jose Mourinho'ya ağır küfürler! 'Bu sefer öyle bir s....'

20.03.2023 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya Ligi Serie A'nın 27. haftasında Lazio ile Roma, başkent derbisinde karşı karşıya geldi. Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan ve toplamda 3 kırmızı kartın çıktığı maçta kazanan taraf ev sahibi Lazio oldu. Karşılaşmanın ardından Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho'yu hedef alan Laziolu Luis Alberto, dünyaca ünlü Mourinho ve ekibine küfürler yağdırdı. Portekizli çalıştırıcı ise rakip başkanla soyunma odasında kavga etti. İşte detaylar...

Son dakika: Dünya basını bu sözleri konuşuyor! Derbi sonrası kavga ve Jose Mourinho'ya ağır küfürler! 'Bu sefer öyle bir s....'

İtalya Ligi Serie A'da 27. hafta, başkent derbisine sahne oldu. Lazio ile Roma, Roma Olimpiyat Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Toplamda 3 kırmızı kartın çıktığı karşılaşmada kazanan taraf 1-0'lık skorla ev sahibi ekip Lazio oldu. Maçta büyük bir gerginlik yaşanırken, son düdüğün gelmesinin ardından yüksek tansiyon saha dışına da taşındı.

Laziolu futbolcular Luis Alberto ve Alessio Romagnoli, müsabaka sonrasında Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho'yu hedef aldı.

"BU DEFA ÖYLE BİR..."

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Roma'ya ağır küfürler sarf eden Luis Alberto, "Bugün derbide Roma'yı s...k. Ne zaman derbi maç olsa, öncesinde çeneleri düşüyor. Bu defa öyle bir s....k ki bir daha ağızlarını açamazlar." ifadelerini kullandı.

"TEK AMAÇLARI KIŞKIRTMAK"

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Rakip takımın maç öncesi çok konuştuğunu söyleyen kaptan Alberto, "Her derbiden önce çok konuşuyorlar. Yapmaları gereken sessiz kalmaktı. Derbiden önce sürekli konuştular, derbide ise hiçbir şey yapamadılar. Tek amaçları rakiplerini kışkırtmak. Sonra da bahanelere sığınıyorlar." dedi.

ROMAGNOLI: "BİZ, ROMA'DAN DAHA İYİYİZ"

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Roma'nın bir diğer tecrübeli oyuncusu Romagnoli ise "Nasıl oynadıklarını çok iyi biliyorduk. Biz, Roma'dan daha iyiyiz, daha kaliteliyiz. Kazanmak önemliydi. Gol yemeden kazanmak ise çok özeldi." şeklinde konuştu.

KAVGAYI ÖNLEMEK İSTEDİ, KENDİSİ DE KARIŞTI

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Maç sonrasında futbolcusu Gianluca Mancini ve Laziolu Alessio Romagnoli'nin kavga ettiğini gören Jose Mourinho ise ikiliyi ayırmaya gittiği sırada başka bir kavgaya karıştı.

BAŞKANLA BİRBİRİNE GİRDİ

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Portekizli çalıştırıcının Lazio Başkanı Claudio Lotito ile birbirine girdiği ve soyunma odası koridorlarında büyük bir kargaşa yaşandığı öğrenildi.

Gerginliği sonlandıran kişinin ise Roma Teknik Direktörü Tiago Pinto olduğu ifade edildi.

MOURINHO NE DEMİŞTİ?

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Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, geçtiğimiz hafta içinde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı;

"Şampiyonlar Ligi'ni üçüncü sırada bitiren takımların, Avrupa Ligi'nde neden devam ettiklerini anlamıyorum. Bir turnuvadan elendilerse, evlerine gitmeliler. Şampiyonlar Ligi'nden gelen bir takım, Avrupa Ligi'ni kazanırsa benim için hiçbir anlam ifade etmez. Avrupa Ligi, her şeyi yaşayan takımlar için olmalı. Demek istediğim, Lazio artık üçüncü bir turnuvaya gitmiyor, değil mi? Böyle olması gerekiyor."

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