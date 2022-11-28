Son dakika: Dünya Kupası arası yaramadı! Galatasaray'da şoke eden sakatlık! Sergio Oliveira'da yırtık...

Son dakika haberleri: FIFA Dünya Kupası arasına Spor Toto Süper Lig'de lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada yer alarak giren Galatasaray'da antrenmanlar yeniden başlamıştı. Dünya Kupası'ndan önce yakaladığı pozitif havayı kaybetmek istemeyen sarı - kırmızılılar sakatlık şokuyla sarsıldı.
Galatasaray'ın sezon başında transfer ettiği orta saha oyuncusu Sergio Oliveira sakatlandı.
Sarı - kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Futbolcumuz Sergio Oliveira’nın bugün Bahçelievler Medical Park Hastanesi’nde çekilen MR’ında sağ ayak bileği dış yan bağlarında yırtık tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır."
Sergio Oliveira'nın durumu, yapılacak olan kontrollerin ardından belli olacak.