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Son dakika: Dünya Kupası arası yaramadı! Galatasaray'da şoke eden sakatlık! Sergio Oliveira'da yırtık...

28.11.2022 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 14 haftada topladığı 27 puanla ikinci sırada yer alarak Dünya Kupası arasına giren Galatasaray'da şoke eden bir gelişme yaşandı. Sarı - kırmızılıların yıldız orta saha oyuncusu Sergio Oliveira'nın sakatlandığı açıklandı. İşte detaylar...

Son dakika: Dünya Kupası arası yaramadı! Galatasaray'da şoke eden sakatlık! Sergio Oliveira'da yırtık...

Son dakika haberleri: FIFA Dünya Kupası arasına Spor Toto Süper Lig'de lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada yer alarak giren Galatasaray'da antrenmanlar yeniden başlamıştı. Dünya Kupası'ndan önce yakaladığı pozitif havayı kaybetmek istemeyen sarı - kırmızılılar sakatlık şokuyla sarsıldı.

OLIVEIRA SAKATLANDI

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Galatasaray'ın sezon başında transfer ettiği orta saha oyuncusu Sergio Oliveira sakatlandı.

GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI

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Sarı - kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Futbolcumuz Sergio Oliveira’nın bugün Bahçelievler Medical Park Hastanesi’nde çekilen MR’ında sağ ayak bileği dış yan bağlarında yırtık tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır."

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Sergio Oliveira'nın durumu, yapılacak olan kontrollerin ardından belli olacak.

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