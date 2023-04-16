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  4. Son dakika: Dünyaca ünlü futbolcu Ciro Immobile, aracıyla tramvaya çarptı! Sağlık durumları...

Son dakika: Dünyaca ünlü futbolcu Ciro Immobile, aracıyla tramvaya çarptı! Sağlık durumları...

16.04.2023 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: İtalya Ligi Serie A'nın köklü kulüplerinden Lazio'nun kaptanı Ciro Immobile, ailesinin de içinde bulunduğu aracıyla seyahat ettiği esnada kaza yaptı. Sabah saatlerinde yaptığı yolculuk sırasında Roma'da bir tramvayla çarpışan Immobile ve çocukları dahil 7 kişinin durumunun hastanede kontrol altına alındığı bildirildi. İşte detaylar...

Son dakika: Dünyaca ünlü futbolcu Ciro Immobile, aracıyla tramvaya çarptı! Sağlık durumları...

Son dakika haberleri: Dünya futbolunda sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor! İtalya Ligi Serie A'nın en köklü kulüpleri arasında yer alan Lazio'nun 33 yaşındaki santrfor oyuncusu Ciro Immobile, bu sabah bir kazaya karıştı.

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Lazio'nun kaptanı, Roma'da sabah saatlerinde içinde aile üyelerinin de bulunduğu aracıyla seyahat ettiği sırada bir tramvayla çarpıştı.

HASTANEDE KONTROL ALTINA ALINDI

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Kaza sonrası Immobile ve çocukları da dahil olmak üzere 7 kişinin durumunun hastanede kontrol altına alındığı kaydedildi.

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Immobile'nin aracında ağır maddi hasar meydana geldiği belirtildi. Öte yandan İtalya Milli Takımı'nın da formasını giyen yıldız futbolcu, sağlık kendisi ve ailesinin sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı.

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