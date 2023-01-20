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  4. Son dakika: Dünyaca ünlü futbolcu Dani Alves tutuklandı! Taciz suçlaması sonrasında mahkemeye çıkmıştı....

Son dakika: Dünyaca ünlü futbolcu Dani Alves tutuklandı! Taciz suçlaması sonrasında mahkemeye çıkmıştı....

20.01.2023 20:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Barcelona, Juventus, Paris Saint-Germain gibi takımlarda top koşturan Dani Alves, cinsel taciz suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. 39 yaşındaki futbolcunun 30 Aralık 2022’de İspanya’nın Barselona şehrindeki bir eğlence mekanında, bir kadına cinsel tacizde bulunduğu ve söz konusu olaydan iki gün sonra kadının Alves ile ilgili suç duyurusu yaptığı belirtilmişti. Mahkeme karşısına çıkan Alves hakkında karar verildi.

Son dakika: Dünyaca ünlü futbolcu Dani Alves tutuklandı! Taciz suçlaması sonrasında mahkemeye çıkmıştı....

Son dakika haberleri: Meksika'nın UNAM Pumas takımında forma giyen Brezilyalı futbolcu Dani Alves, 30 Aralık 2022 tarihinde Barselona şehrindeki bir gece kulübünde, bir kadına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

MAHKEME KARŞISINA ÇIKACAK

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Söz konusu olaydan iki gün sonra kadının Dani Alves ile ilgili suç duyurusunda bulunduğu ifade edilmişti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve 39 yaşındaki futbolcunun mahkemeye çıkacağı kaydedilmişti.

TUTUKLAMA KARARI ÇIKTI

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Marca'nın haberine göre; Dani Alves suçlu bulundu ve kefaletsiz şekilde cezaevine götürüldü.

TAKİPÇİ SAYISI ERİYOR

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Çıkan bu haberin ardından tepki gösteren hayranları Dani Alves'i Instagram hesabından takipten çıkıyor. 40 milyondan fazla takipçisi bulunan Dani Alves'in 12 saat içinde takipçi sayısı 38.4 milyona düştü.

KARİYERİ

Meksika ekibi UNAM'da forma giyen Dani Alves, daha önce Bahia, Sevilla, Barcelona, Juventus, Paris Saint-Germain ve Sao Paulo'da görev yapmıştı.

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