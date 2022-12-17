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Son dakika: Dünyaca ünlü teknik direktör açıkladı! "Galatasaray'dan istediğim oyuncu..."

17.12.2022 22:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde 2. sırada yer alan Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, Dünya Kupası arasından önce performansını yükselterek taraftarların beğenisini toplamıştı. Sarı - kırmızılılara geçtiğimiz sezon transfer olan milli futbolcu, Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri'yi de büyüledi. Sarri, "Barış Alper Yılmaz'ı çok beğendim." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Dünyaca ünlü teknik direktör açıkladı! "Galatasaray'dan istediğim oyuncu..."

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 27 puanla 2. sırada yer alan Galatasaray, Dünya Kupası arası nedeniyle liglere verilen arada çalışmalarını sürdürüyordu. Hazırlık maçlarıyla formunu korumak isteyen sarı - kırmızılılar, 13 Aralık'ta İtalya Ligi Serie A ekiplerinden Lazio ile karşı karşıya gelmişti.

SARRI KONUŞTU

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Lazio; sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılırken, teknik direktör Maurizio Sarri karşılaşmanın ardından İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.

"BARIŞ ALPER YILMAZ'I ÇOK BEĞENDİM"

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Tecrübeli teknik adam, "Türk oyunculardan hangisini Lazio'da görmek isterdiniz?" sorusuna "Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz'ı çok beğendim." yanıtı verdi.

IMMOBILE'NİN YANINA...

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İtalyan basınında da Immobile'nin yanına takviye yapacağı iddia edilen Lazio için Barış Alper Yılmaz'ın iyi bir alternatif olabileceği kaydedildi.

Bu sezon Galatasaray ile 10 resmi maça çıkan Yılmaz, 1 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.

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