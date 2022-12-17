Son dakika: Dünyaca ünlü teknik direktör açıkladı! "Galatasaray'dan istediğim oyuncu..."

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 27 puanla 2. sırada yer alan Galatasaray, Dünya Kupası arası nedeniyle liglere verilen arada çalışmalarını sürdürüyordu. Hazırlık maçlarıyla formunu korumak isteyen sarı - kırmızılılar, 13 Aralık'ta İtalya Ligi Serie A ekiplerinden Lazio ile karşı karşıya gelmişti.

SARRI KONUŞTU

Lazio; sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılırken, teknik direktör Maurizio Sarri karşılaşmanın ardından İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.

"BARIŞ ALPER YILMAZ'I ÇOK BEĞENDİM"

Tecrübeli teknik adam, "Türk oyunculardan hangisini Lazio'da görmek isterdiniz?" sorusuna "Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz'ı çok beğendim." yanıtı verdi.

IMMOBILE'NİN YANINA...

İtalyan basınında da Immobile'nin yanına takviye yapacağı iddia edilen Lazio için Barış Alper Yılmaz'ın iyi bir alternatif olabileceği kaydedildi.

Bu sezon Galatasaray ile 10 resmi maça çıkan Yılmaz, 1 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.

