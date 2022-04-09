Son dakika: Dünyaca ünlü yıldızın kardeşi, Galatasaray'a transferini açıkladı!

Son dakika haberleri: Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Dev derbi öncesinde sarı - kırmızılılarda flaş bir gelişme yaşandı. Napoli'de forma giyen Hirving Lozano'nun kardeşi, bomba itiraflarda bulundu.

Olağan mali genel kurulun iptal edilmesi, alınan seçim kararının iptali ve kulüp tüzüğünün idari ibrasızlığıyla ilgili tüm maddelerinin iptaliyle ilgili İstanbul Valiliği tarafından dava açılan Galatasaray'da oldukça hareketli günler yaşanıyor.

Bir yandan derbiyi bekleyen sarı - kırmızılılar, bir yandan da transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

GALATASARAY İTİRAFI GELDİ

İtalya Ligi Serie A takımlarından Napoli'nin formasını terleten yıldız futbolcu Hirving Lozano'nun kardeşi Bryan Mauricio Lozano, verdiği röportajda Galatasaray ile ilgili itiraflarda bulundu.

YILDIZ FUTBOLCUNUN KARDEŞİ

Son olarak ülkesi Meksika'da Pumas Tabasco'da oynayan ve bir süredir herhangi bir kulüpte forma giymeyen Bryan Mauricio Lozano, Galatasaray'ın 30 günlüğüne kendisini denemeye alacağını açıkladı.

3 KULÜPLE DAHA GÖRÜŞÜYOR

Denemede iyi performans gösterirse Galatasaray ile sözleşme imzalayabileceğinin kendisine belirtildiğini aktaran 25 yaşındaki hücumcu Lozano, sarı - kırmızılı kulübün dışında İstanbul'dan iki, Almanya'dan da bir kulüple görüşme halinde olduğunu ifade etti.

İLK OPSİYONU GALATASARAY

Galatasaray dışındaki opsiyonları ikinci planda tuttuğunu söyleyen Lozano, ilk hedefinin sarı - kırmızılılarda kendisini kanıtlamak ve kalıcı olmak olduğunu vurguladı.

Güncel piyasa değeri 400 bin Euro olan ve profesyonel kariyerinde sadece 22 maçta görev yaptığı görülen Bryan Mauricio Lozano, 1 gol - 1 asist yaptı.



