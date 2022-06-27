SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. SON DAKİKA: Dursun Özbek çıldırdı! İşte Galatasaray'ın şampiyonluk transferi

SON DAKİKA: Dursun Özbek çıldırdı! İşte Galatasaray'ın şampiyonluk transferi

27.06.2022 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika transfer haberi... Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de ciddi alıcı konumunda bulunduğu Abdülkerim Bardakcı'yı sürpriz bir şekilde renklerine bağladı ve ezeli rakiplerine ilk transfer çalımını attı. Sarı-Kırmızılı ekip yine 2 kulübünde listesinde bulunan ve daha önce Beşiktaş forması giymiş Talisca için de zorlu bir transfer operasyonuna başlamaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Dursun Özbek çıldırdı! İşte Galatasaray'ın şampiyonluk transferi

Yeni sezon hem yönetim kadrosunda hem de kadro mühendisliği anlamında taze bir başlangıç yapmaya hazırlanan Galatasaray'da, Burak Elmas'ın ardından başkanlık koltuğunun yeni sahibi olan Dursun Özbek taraftarlara şampiyonluk sevinci yaşatmak ve hasreti dindirmek istiyor.

İlk iş olarak Domenec Torrent ile yollarını ayıran ve takımı Sarı-Kırmızılılar'ın efsane isimlerinden Okan Buruk'a emanet eden Özbek'in bu hamlesi taraftar nezdinde oldukça coşkulu bir şekilde yankı bulurken, şampiyonluk umutları da artmış durumda.

İLK İMZA: ABDÜLKERİM BARDAKCI

pom

Tüm bu belirsizliklerin ortadan kalkmasının ardından transferde de somut adımlar atan Sarı-Kırmızılı kurmaylar, ilk olarak geçtiğimiz sezon Konyaspor performansıyla transfer sezonunun gözde ismi haline gelen Abdülkerim Bardakcı transferinde mutlu sona ulaşırken, oyuncunun talipleri arasında bulunan ezeli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye de attığı çalımla taraftarlarını mutlu etmişti.

TALISCA OPERASYONU!

lknlkn

Savunmaya yapılan bu takviyenin ardından orta sahadaki Taylan-Berkan-Cicaldau üçlüsünün yerine mutlak 11 oynayabilecek bir ismi kadroya katmak isteyen yönetim, ilk olarak daha önce Beşiktaş'ta forma giymiş ve gerek performansı gerekse karakteriyle taraftarın sevgilisi haline gelmiş olan Brezilyalı oyuncu Anderson Talisca'yı gündemine almıştı.

Son olarak Arabistan ekiplerinden Al-Nassr'a 8 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Sambacı için Galatasaray zorlu bir transfer operasyonu için çalışmalara başladığı öğrenildi.

'MAAŞININ YARISINI VERELİM'

oıhoı

Hürriyet'in haberine göre Sarı-Kırmızılı kurmaylar yıldız oyuncunun bu maaşının kulübü mali anlamda zora sokacağını düşünmesi nedeniyle kiralama formülünün düşünüldüğü, Al-Nassr'a 'Maaşını yarı yarıya verelim oyuncuyu 1 yıllığına kiralayalım' teklifinde bulunulacağı kaydedildi.

OLUMLU YANIT GELİRSE...

xtrx

Arap ekibinden yılda 6.5 milyon Euro (115 milyon TL) kazanan 28 yaşındaki futbolcunun maaşının yarısını karşılama önerisinde bulunacak olan Sarı-Kırmızılılar'ın bu teklife olumlu yanıt alması halinde Brezilyalı futbolcuya 2.5 milyon Euro + 750 bin Euro tutarında bonus önerileceği öğrenildi. 2.5 milyon Euro Galatasaray’ın kasasından çıkacak, 750 bin Euro ise sponsorlar tarafından karşılanacağı da gelen bilgiler arasında.

BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE İLE DE ANILMIŞTI!

poo

Türkiye'de oynadığı dönemde Siyah-Beyazlı ekibin şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Brezilyalı oyuncu için Jorge Jesus'un aynı zamanda eski öğrenicisi Talisca'nın alınması yönünde talimat verdiği Suudi Arabistan basınında iddia edilmişti. Öte yandan Beşiktaş'ın da eski oyuncusu için tekrar talip olduğu haberleri sonrası Siyah-Beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi, "Bütçemiz belli. Ceyhun Kazancı ile bütçelerimizi gözden geçiriyoruz. Taraftarı mutlu edecek her şeye hazırız. Ancak getireceğiniz futbolcunun maaşını ödeyemezseniz, bu kulübe zarar. Beşiktaş'ın bütçelerinde oynarsa, gider sırtımda taşır ve buraya getiririm. Olmayacak duaya amin demem. Ancak şartlarımıza uymalı. Uymayacaksa, Allah başka ülkelerde, başka takımlarda yolunu açık eylesin." ifadelerini kullanmıştı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye bir transfer çalımı daha geliyor!Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye bir transfer çalımı daha geliyor!
Jorge Jesus, yıldız oyuncuyu 25. dakikada oyundan aldıJorge Jesus, yıldız oyuncuyu 25. dakikada oyundan aldı
Jesus çılgına döndü oyundan aldı! 'Yetersiz'Jesus çılgına döndü oyundan aldı! 'Yetersiz'
Anahtar Kelimeler:
transfer Beşiktaş Futbol Kulübü Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü son dakika haberi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücrette rakamlar netleşiyor! En az...

Asgari ücrette rakamlar netleşiyor! En az...

Gözler, Ankara'ya çevrildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak

Gözler, Ankara'ya çevrildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak

Acun resmen açıkladı! F.Bahçe derken G.Saray...

Acun resmen açıkladı! F.Bahçe derken G.Saray...

Ve tarih belli oldu! Süper Lig devine imza için geliyor

Ve tarih belli oldu! Süper Lig devine imza için geliyor

Jackson Muleka, imza için İstanbul'a geliyor!

Jackson Muleka, imza için İstanbul'a geliyor!

F.Bahçe'den ayrıldı, dev kulübe imzayı attı!

F.Bahçe'den ayrıldı, dev kulübe imzayı attı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kolyeyle mastürbasyon yapmak istedi! Sonrasında...

Kolyeyle mastürbasyon yapmak istedi! Sonrasında...

Defalarca kez aldatıldığını söyledi! "Otel odasında başka adamlarla..."

Defalarca kez aldatıldığını söyledi! "Otel odasında başka adamlarla..."

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Kime sorsan 'yemiyorum' der ama... Her lokma zehir

Kime sorsan 'yemiyorum' der ama... Her lokma zehir

Cinsellik itirafı olay oldu! “En çılgın yer...”

Cinsellik itirafı olay oldu! “En çılgın yer...”

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.