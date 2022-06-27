SON DAKİKA: Dursun Özbek çıldırdı! İşte Galatasaray'ın şampiyonluk transferi

Yeni sezon hem yönetim kadrosunda hem de kadro mühendisliği anlamında taze bir başlangıç yapmaya hazırlanan Galatasaray'da, Burak Elmas'ın ardından başkanlık koltuğunun yeni sahibi olan Dursun Özbek taraftarlara şampiyonluk sevinci yaşatmak ve hasreti dindirmek istiyor.

İlk iş olarak Domenec Torrent ile yollarını ayıran ve takımı Sarı-Kırmızılılar'ın efsane isimlerinden Okan Buruk'a emanet eden Özbek'in bu hamlesi taraftar nezdinde oldukça coşkulu bir şekilde yankı bulurken, şampiyonluk umutları da artmış durumda.

İLK İMZA: ABDÜLKERİM BARDAKCI

Tüm bu belirsizliklerin ortadan kalkmasının ardından transferde de somut adımlar atan Sarı-Kırmızılı kurmaylar, ilk olarak geçtiğimiz sezon Konyaspor performansıyla transfer sezonunun gözde ismi haline gelen Abdülkerim Bardakcı transferinde mutlu sona ulaşırken, oyuncunun talipleri arasında bulunan ezeli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye de attığı çalımla taraftarlarını mutlu etmişti.

TALISCA OPERASYONU!

Savunmaya yapılan bu takviyenin ardından orta sahadaki Taylan-Berkan-Cicaldau üçlüsünün yerine mutlak 11 oynayabilecek bir ismi kadroya katmak isteyen yönetim, ilk olarak daha önce Beşiktaş'ta forma giymiş ve gerek performansı gerekse karakteriyle taraftarın sevgilisi haline gelmiş olan Brezilyalı oyuncu Anderson Talisca'yı gündemine almıştı.

Son olarak Arabistan ekiplerinden Al-Nassr'a 8 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Sambacı için Galatasaray zorlu bir transfer operasyonu için çalışmalara başladığı öğrenildi.

'MAAŞININ YARISINI VERELİM'

Hürriyet'in haberine göre Sarı-Kırmızılı kurmaylar yıldız oyuncunun bu maaşının kulübü mali anlamda zora sokacağını düşünmesi nedeniyle kiralama formülünün düşünüldüğü, Al-Nassr'a 'Maaşını yarı yarıya verelim oyuncuyu 1 yıllığına kiralayalım' teklifinde bulunulacağı kaydedildi.

OLUMLU YANIT GELİRSE...

Arap ekibinden yılda 6.5 milyon Euro (115 milyon TL) kazanan 28 yaşındaki futbolcunun maaşının yarısını karşılama önerisinde bulunacak olan Sarı-Kırmızılılar'ın bu teklife olumlu yanıt alması halinde Brezilyalı futbolcuya 2.5 milyon Euro + 750 bin Euro tutarında bonus önerileceği öğrenildi. 2.5 milyon Euro Galatasaray’ın kasasından çıkacak, 750 bin Euro ise sponsorlar tarafından karşılanacağı da gelen bilgiler arasında.

BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE İLE DE ANILMIŞTI!

Türkiye'de oynadığı dönemde Siyah-Beyazlı ekibin şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Brezilyalı oyuncu için Jorge Jesus'un aynı zamanda eski öğrenicisi Talisca'nın alınması yönünde talimat verdiği Suudi Arabistan basınında iddia edilmişti. Öte yandan Beşiktaş'ın da eski oyuncusu için tekrar talip olduğu haberleri sonrası Siyah-Beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi, "Bütçemiz belli. Ceyhun Kazancı ile bütçelerimizi gözden geçiriyoruz. Taraftarı mutlu edecek her şeye hazırız. Ancak getireceğiniz futbolcunun maaşını ödeyemezseniz, bu kulübe zarar. Beşiktaş'ın bütçelerinde oynarsa, gider sırtımda taşır ve buraya getiririm. Olmayacak duaya amin demem. Ancak şartlarımıza uymalı. Uymayacaksa, Allah başka ülkelerde, başka takımlarda yolunu açık eylesin." ifadelerini kullanmıştı.



