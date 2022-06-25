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SON DAKİKA: Dursun Özbek sözünü tuttu! Galatasaray'da ilk transfer uçağı indi!

25.06.2022 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... Yeni sezonda yolun Okan Buruk ile devam edecek Galatasaray, teknik direktör konusundaki belirsizliğin ortadan kalkmasının ardından transferde vitesi yükseltmiş durumda. Gerçekleştirilen imza töreninde transfere dair konuşan çiçeği burnunda teknik adam, takviyeler yapılacağını söylerken, başkan Dursun Özbek de transfer uçaklarının ineceğini dile getirmişti. Taraftarları heyecanlandıran bu açıklamalarda sonra, Sarı-Kırmızılılar'ın ilk transferi İstanbul'a indi.

SON DAKİKA: Dursun Özbek sözünü tuttu! Galatasaray'da ilk transfer uçağı indi!
Abdülkerim Bardakcı

Abdülkerim Bardakcı

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Atiker Konyaspor
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Yeni sezonda mutlak şampiyon olmak isteyen Galatasaray'da gündem hayli yoğun, Sarı-kırmızılı ekipte Burak Elmas'ın ardından başkanlık koltuğunun yeni sahibi olan Dursun Özbek, ilk iş olarak teknik direktör belirsizliğini ortadan kaldırdı.

İLK HAMLE: TEKNİK DİREKTÖR

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Geldiği günden bu yana beklentileri bir türlü karşılayamayan İspanyol çalıştırıcı Donemek Torrent ile yolları ayıran Özbek, takımı Sarı-Kırmızılılar'ın efsane isimlerinden olan Okan Buruk'a emanet ederken, genç çalıştırıcı ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı. Gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Özbek kendisine yöneltilen transfer sorularının üzerine "Uçaklar ne zaman inecek? Geçmişten gelen tecrübelerimiz var. Galatasaray'ın son 10 yılda yaşadıkları var. Ben ve yönetimdeki arkadaşlarımızın amacı bulunuyor. Sportif başarı ve mali yapıyı sürdürülebilir bir hale getirmek istiyoruz."

"GEREKENİ YAPARIZ"

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"Geleceğimizi feda etmeden transferleri yapacağız." diyen Dursun Özbek "Bize güvenin. Deneyimlerimiz duruyor. Aynı başarıyı bu sene sergilemek istiyoruz. Galatasaray'ı sevenleri mutlu eden kadroyu oluşturacağız. Çalışmalarımız hocamızın da katılmasıyla güçlü. Gerekeni yaparız." ifadelerini kullanmıştı.

İLK UÇAK İNDİ!

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Hal böyleyken transfer döneminin paylaşılamayan ismi olan Abdülkerim Bardakcı transferi ile ilgili ezeli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe ile yarışan Galatasaray'da Özbek sözünü tuttu ve Galatasaray için ilk uçak indi. Konyaspor'daki performansıyla dev kulüpleri peşine takan Bardakcı, Sarı-Kırmızılı ekip ile 3+1 yıllığına anlaşma sağlarken İstanbul'a geldi.

23.50 UÇAĞIYLA GELDİ!

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23.50 uçağı ile İstanbul'a gelen 27 yaşındaki futbolcu "Şu an değişik duygular içindeyim. Bildiğiniz gibi Konya, doğup, büyüdüğüm memleketim. Çok şükür hedeflerime ulaştım. Buraya (Konyaspor) para kazandırdığım içinde mutluyum. Çünkü benim futboldan para kazanmamı Konyaspor sağladı. Çok büyük bir camiaya gidiyorum. Türkiye'nin en büyük futbol takımlarından birisi. Tabii buradan buruk bir sevinçle ayrılıyorum" ifadelerini kullandı.

"OKAN HOCA İLE ÇALIŞACAK OLMAKTAN MUTLUYUM"

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Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray’la bugün sözleşme imzalayan teknik direktör Okan Buruk ile çalışacak olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Bardakcı, ''Okan hocayı çok seven ve beğenen birçok insan duydum. Çoğu kişi Okan hocayla çalışmak istiyordu. Bana da şimdi çalışmak nasip olacak" diyerek sözlerini noktaladı.

İMZA AN MESELESİ!

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Başarılı savunmacının bugün gerçkelştirilecek olan sağlık kontrollerinin ardından kendisini Sarı-Kırmızılı camiaya bağlayacak olan imzayı atması bekleniyor. Geçtiğimiz sezon çıktığı 34 maçta 5 gol, 4 asistle oynayan başarılı stoper, yaptığı çıkışla A Milli Takım daveti de almıştı.


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